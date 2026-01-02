Prognoză meteorologică pentru intervalul 02.01.2026, ora 10:30 – 03.01.2026, ora 08:00

Vremea se va încălzi, astfel încât valorile de temperatură se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va fi

temporar noros, iar seara și noaptea trecător va ploua slab și vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și

moderat. Temperatura maximă va fi de 5…7 grade, iar cea minimă de -4…-1 grad, anunță ANM.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 03.01.2026, ora 08:00 – 03.01.2026, ora 22:00

Vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade. Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează posibilitatea depunerii de polei.

Vreme severă în următoarea perioadă

Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a emis, vineri noi alerte meteo de vreme severă cod galben şi cod portocaliu de vânt, ninsori și viscol puternic în mai multe zone, până sâmbătă seară. Meeteorologii anunță că se va depune strat nou de zăpadă, care în zonele înalte poate ajunge şi la 50 de centimetri. În mai multe regiuni este aşteptat viscol.

De asemenea, meteorologii au emis și prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 ianuarie – 1 februarie 2026. Potrivit specialiștilor, prima săptămână aduce un val de aer rece și ninsori în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, în timp ce în sud-est, temperaturile vor fi uşor mai ridicate.





