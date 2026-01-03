Prognoză meteorologică pentru intervalul 03.01.2026, ora 10:00 – 04.01.2026, ora 08:00

Vremea va continua să se încălzească, anunță ANM. Cerul va fi temporar noros și trecător va ploua, iar noaptea vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 04.01.2026, ora 08:00 – 05.01.2026, ora 08:00

Valorile termice vor scădea ușor, duminică, față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros și va ploua îndeosebi în a doua parte a intervalului, când vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 05.01.2026, ora 08:00 – 05.01.2026, ora 20:00

Valorile termice vor continua să scădă și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua, iar la începutul intervalului vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade.

„Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează posibilitatea

depunerii de polei. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, au precizat meteorologii.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 ianuarie – 1 februarie 2026. Potrivit specialiștilor, prima săptămână aduce un val de aer rece și ninsori în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, în timp ce în sud-est, temperaturile vor fi uşor mai ridicate.



