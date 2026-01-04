Prognoză meteorologică pentru intervalul 04.01.2026, ora 10:00 – 05.01.2026, ora 08:00

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de duminică şi până luni dimineaţă, valorile termice vor scădea uşor faţă de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros şi va ploua îndeosebi seara şi noaptea, când vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 4…5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 05.01.2026, ora 08:00 – 06.01.2026, ora 10:00

De luni, de la ora 8.00, până marţi dimineaţă, valorile termice termice diurne vor continua să scadă faţă de zilele precedente şi se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar mai ales la începutul intervalului vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla moderat ziua (viteze de 30…35 km/h) şi în general slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul a 2 grade, iar cea minimă va fi de 0…1 grad. Noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

În acest interval, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice de interes general privind poleiul.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 ianuarie – 1 februarie 2026. Potrivit specialiștilor, prima săptămână aduce un val de aer rece și ninsori în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, în timp ce în sud-est, temperaturile vor fi uşor mai ridicate.

