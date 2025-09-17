Joi, vremea se încălzește

În zona municipiului Bucureşti, miercuri, 17 septembrie 2025, vremea se va răci, astfel că valorile termice se vor situa sub cele specifice datei.

Conform meteorologilor, cerul va avea înnorări şi temporar va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius.

Pe parcursul zilei de joi, 18 septembrie 2025, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice diurne vor fi în creştere faţă de ziua anterioară şi se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 24… 25 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 15 septembrie – 12 octombrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Valorile termice vor avea valori mai ridicate decât valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025

Temperaturile vor fi în general apropiate de cele caracteristice acestei săptămâni în toată țara.

