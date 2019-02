Programele Rabla şi Rabla Plus continuă şi în 2019. Ce spune ministrul Mediului despre înlocuirea timbrului de mediu

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a afirmat, marţi, în comisiile de buget-finanţe, că şi-a propus în acest an să absoarbă fonduri europene cu valori mai mari. În plus, aceasta a anunţat că în 2019 vor continua cele două Programe, Rabla şi Rabla Plus.