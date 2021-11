„S-au epuizat fondurile alocate pentru 2021. Este un an în care am triplat bugetul la Rabla Plus și am dublat bugetul la Rabla clasic. Este un an cu număr maxim de autoturisme finanțate prin Rabla clasic și un număr nemaiîntâlnit de mașini electrice finanțate prin Rabla Plus”, a afirmat ministrul mediului, Tanczos Barna.

„Până la 1 februarie programul se suspendă, nu se oprește. Va continua anul viitor. Vom opera câteva modificări pentru a crește eficiența programului, pentru a scoate din circulație cât mai multe mașini poluante, astfel încât programul să-și atingă ținta adevărată, de a scoate cât mai multe din mașinile care poluează în România”, a adăugat el.

Pe de altă parte, să îndeplinim și angajamentul asumat de România în PNRR, să scoatem cel puțin 250.000 de mașini poluate din trafic până în 2026. Ministrul mediului, Tanczos Barna:

„Ne propunem să păstrăm cel puțin același buget pe care l-am avut în 2021, astfel încât Rabla clasic să scoată din circulație cel puțin 80.000 de autoturisme și să finanțăm cel puțin 10.000 de autoturisme electrice”, a mai spus demnitarul.

Tanczos Barna a precizat că problema mașinilor poluante trebuie discutată în coaliția PNL – PSD – UDMR. Conform ministrului, va fi luat în discuție un sprijin pentru cei care nu au bani să-și cumpere o mașină nouă, dar se va discuta și despre descurajarea înmatriculării mașinilor mai vechi de 15 ani. „O variantă ar fi creșterea taxelor locale pentru mașinile poluante”, a explicat ministrul.

