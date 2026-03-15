Mecanismul de acces direct oferit investitorilor

Utilizatorii care blochează tokenuri WLFI în valoare de 5 milioane de dolari pentru o perioadă de șase luni vor beneficia de consultare directă, pe lângă drepturile de vot aferente platformei, potrivit Reuters. World Liberty Financial este o platformă de finanțe descentralizate (DeFi) creată pe rețeaua Ethereum și susținută direct de Donald Trump și familia sa, care se ocupă de imaginea și strategia acestei afaceri.

Potrivit site-ului companiei, printre membrii „echipei de sprijin” se numără fiii preşedintelui american, Eric Trump, Donald Trump jr şi Barron Trump. Compania a precizat însă că familia Trump nu va face parte din mecanismul de acces direct oferit investitorilor.

Votul deţinătorilor de tokenuri World Liberty privind această propunere s-a încheiat joi, 12 martie. Compania susţine că 99% dintre voturi au fost în favoarea iniţiativei, cu 1.786 de voturi exprimate, potrivit site-ului proiectului.

Propunerea creează un nivel privilegiat de investitori, numiţi „Super Nodes”, pentru cei care blochează tokenuri WLFI în valoare de aproximativ 5 milioane de dolari pentru şase luni. În schimb, aceştia primesc drepturi de vot în guvernanţa proiectului şi acces preferenţial la echipa de dezvoltare a afacerii.

„Printre privilegiile Super Nodes se numără accesul preferenţial la echipa de dezvoltare şi la executivii World Liberty Financial – nu la fondatori – pentru discuţii privind oportunităţi de parteneriat”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, David Wachsman.

Câștiguri de milioane de dolari obținute de familia Trump din proiectul cripto

Potrivit companiei, programul este conceput pentru „a stimula participarea mai semnificativă la guvernanţa” platformei cripto. Investitorii trebuie să îşi blocheze tokenurile pentru 180 de zile într-un proces cunoscut drept „staking”, după care pot vota asupra deciziilor companiei. Cei care participă la cel puţin două voturi primesc un randament de 2%, plătit în tokenuri WLFI.

Tokenurile necesare pentru statutul de „Super Node” sunt aproximativ 50 de milioane WLFI, evaluate la circa 5 milioane de dolari, potrivit datelor de pe platforma CoinGecko.

Analiza Reuters arată că familia lui Donald Trump a câştigat peste 460 de milioane de dolari din acest proiect cripto doar în prima jumătate a anului 2025.

Conform modelului de afaceri al companiei, 75% din veniturile provenite din vânzarea de tokenuri noi merg către familia Trump, ceea ce înseamnă că un investitor care cumpără tokenuri de 5 milioane de dolari direcţionează aproximativ 3,75 milioane către aceasta.

Proiectul a atras atenția criticilor din cauza potențialelor conflicte de interese

Criticii din Congresul SUA, experţi în etică guvernamentală şi academicieni, au atras atenţia asupra faptului că familia preşedintelui a acumulat câştiguri semnificative din criptomonede, în timp ce administraţia Trump a redus presiunea de reglementare asupra industriei.

Casa Albă a respins criticile. Consilierul juridic al Casei Albe, David Warrington, a declarat pentru Reuters că „preşedintele nu este implicat în acorduri de afaceri care ar putea afecta responsabilităţile sale constituţionale” şi că îşi îndeplineşte atribuţiile „în mod etic”.

În prezent, World Liberty solicită aprobarea administraţiei americane pentru obţinerea unei licenţe bancare în Statele Unite. Printre fondatorii proiectului se numără şi Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, împreună cu fiii săi.

