Impactul măsurilor asupra bugetului

Bolojan estimează că economiile vor reprezenta aproximativ 10% din bugetul alocat educației. El a subliniat că „banii economisiți nu vor fi luați din zona de Educație și duși în altă parte, ci vor rămâne în zona de Educație”.

„Nu îmi place să arunc cifre și vom avea o lună de funcționare și atunci, cu toate cifrele pe masă, asta înseamnă niște efecte importante. Dar în mod cert, asta reprezintă cam 10% din bugetul de Educație”, a explicat Ilie Bolojan în cadrul unui interviu pentru TVR 1.

Bolojan a explicat că impactul exact va fi cunoscut după colectarea tuturor datelor, inclusiv informații despre numărul de suplinitori rămași și orele reduse.

Modificări în sistemul de predare

Principalele schimbări includ majorarea normei de predare săptămânale cu două ore.

„Gândiți-vă că avem aproximativ 230.000 de posturi în sistemul de învățământ, care sunt ocupate de aproximativ 160.000 de titulari, puțin sub 160.000, iar diferența până la 230.000 sunt aproximativ 30.000 de posturi la plata cu ora și peste 40.000 de posturi ocupate de suplinitori”, a explicat Ilie Bolojan.

Bolojan a estimat că aceste modificări vor duce la reducerea la jumătate a celor 30.000 de posturi plătite cu ora.

Utilizarea fondurilor economisite

Premierul a asigurat că sumele economisite vor rămâne în sectorul educației.

„Această măsură care a fost necesară în contextul în care suntem este de natură să ne plafoneze cheltuielile de salarizare în sistemul de Educație, iar economiile care vor fi realizate vor fi direcționate în anii următori, tot pentru Educație”, a mai explicat Bolojan.

Bolojan a menționat că fondurile vor fi utilizate pentru îmbunătățirea infrastructurii școlare, incluzând reabilitarea clădirilor, termoizolare și dotarea claselor cu echipamente moderne.

