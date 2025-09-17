Amenințările lui Soloviov la adresa Franței: „Nu va mai rămâne nimeni ca să le scrie istoria”

Propagandiștii ruși amenință că vor lovi teritoriul polonez cu arme nucleare tactice, deoarece Franța a desfășurat trei avioane de vânătoare Rafale pentru a ajuta Varșovia să-și protejeze spațiul aerian, ca răspuns la un atac cu drone rusești.

„Am înțeles bine că Macron vrea să rămână în istoria Franței ca ultimul președinte al acesteia? Deși, în cazul unui război nuclear, nu va mai rămâne nimeni care să scrie istoria Franței”, a declarat propagandistul rus Soloviov la emisiunea sa de la Russia-1.

❗️Attention, Poland and France!



Russian propagandists threaten to strike the Polish territory with tactical nuclear weapons because France deployed 3 Rafale fighter jets to help Warsaw protect its airspace in response to a Russian drone attack.



"Do I get it right that Macron… pic.twitter.com/rl2WDw9oOX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 16, 2025

Macron, ajutor pentru Polonia

Franţa a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez” precum şi al Europei de Est, alături de NATO, în urma „incursiunilor dronelor ruseşti în Polonia”, a anunţat joi preşedintele Emmanuel Macron.

„Mi-am luat acest angajament ieri faţă de prim-ministrul polonez Donald Tusk”, a declarat preşedintele francez pe reţeaua X, precizând că a vorbit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, relatează AFP, conform Agerpres. „Nu vom ceda intimidărilor crescute din partea Rusiei”, a asigurat el.

Vladimir Soloviev a luat foc după ce ucrinanenii au distrus 40 de bombardiere rusești. Foto: Profimedia

Cine este Vladimir Soloviov. Nici România nu a scăpat de amenințările lui

Vladimir Soloviov, 61 de ani, a ajuns să fie întruchiparea propagandei ruse. Este difuzat ore și ore în fiecare zi, la televizor, la radio și pe YouTube, justificând agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, lăudând acțiunile lui Vladimir Putin sau amenințând Occidentul cu un Armaghedon nuclear.

Cel mai recent, în show-ul său de la postul de stat Russia-1, Soloviov a speculat despre extinderea prezenței militare ruse în Europa de Vest, în Portugalia și Spania, a amenințat în mod repetat Marea Britanie, Italia sau Germania cu folosirea armelor nucleare.

De asemenea, prezentatorul a militat pentru „atacuri asupra biroului președintelui ucrainean de pe strada Bankova”, și „asupra aerodromurilor din Polonia și din România care ar fi folosite de forțele ucrainene”.

Vladimir Soloviov a studiat ingineria și economia, a predat fizica la un liceu, a lucrat ca zidar, gunoier sau instructor de karate, a fost profesor în SUA, s-a întors la Moscova și a intrat în afaceri cu discoteci. Azi, găzduiește cel mai popular talk-show din Rusia și este „arhibelicul” presei de stat ruse, potrivit portretului realizat de portalul rusesc independent Holod Media.

Propagandiștii lui Putin, vacanțe și afaceri în Occidentul pe care îl vor distrus

Conform investigațiilor publicate de presa internațională, inclusiv The Insider, mai mulți propagandiști ruși, care la televiziunea de stat critică Occidentul, își petrec vacanțele în țările europene.

Printre aceștia se numără Vladimir Soloviov, a cărui vilă de lux de pe malul lacului Como, în Italia, a fost confiscată de autoritățile italiene, pe fondul sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană după invazia Ucrainei.

De asemenea, alte proprietăți ale sale de pe același lac au fost vandalizate. Aceste fapte evidențiază un contrast între discursul public al propagandiștilor, care descriu Occidentul ca fiind „decadent”, și preferințele lor personale.

