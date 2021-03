Abatoarele Tönnies din Rheda-Wiedenbrueck au fost în centrul unui scandal anul trecut, după ce aproximativ 1.000 de muncitori, majoritatea români, s-au infectat cu noul coronavirus, ocazie cu care au ieșit la iveală condițiile grele ale muncitorilor străini în abatoare, ceea ce în final a dus la schimbarea legislației germane, iar firmele intermediare au fost eliminate din lanțul angajărilor.

Acest focar a forţat izolarea a circa 670.000 de persoane în respectiva zonă, iar descoperirea focarului de COVID-19 la acest abator a declanşat o dezbatere cu privire la standardele din industria alimentară din Germania, precum şi cu privire la dependenţa de mâna de lucru a muncitorilor emigranţi, în special din România, a notat Agerpres.

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, proprietarii companiei Toennies Holding ApS & Co. se pregătesc să demareze procesul de vânzare a companiei care are o vechime de 50 de ani.

Afacerea a fost evaluată la aproximativ patru miliarde de euro, iar compania ar putea demara discuţiile cu potenţialii ofertanţi în următoarele săptămâni, spun sursele citate.

În prima fază, Toennies intenţionează să sondeze interesul în rândul principalilor rivali din industria de procesare a cărnii, precum Tyson Foods Inc. (SUA), JBS SA (Brazilia) şi WH Group Ltd., compania chineză care în 2013 a cumpărat Smithfield Foods Inc.



