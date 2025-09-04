O mașină aparte

Un Audi Q7 V12 TDI, care avea aproape un milion de kilometri parcurși, a fost cumpărat de un german pentru a-i inspecta starea tehnică şi a vedea dacă se mai poate face ceva cu maşina, potrivit publicației Piața Auto.

El a descoperit, în mod surprinzător, că autoturismul avea o stare neaşteptat de bună, iar motorul funcţiona fără vibraţii. Iar cea mai mare surpriză a fost atunci când a aflat că în acest Audi diesel s-a băgat de fostul proprietar peste 500.000 de euro în costuri de service.

Mașina a fost prezentată într-un videoclip, pe YouTube. Germanul spune că fostul proprietar nu mai e în viaţă ca să povestească istoria autoturismului, dar maşina are o carte de service completă cu toate vizitele la service înregistrate. S-a descoperit că, până la 300.000 km, mentenanţa a fost făcută la un service Audi, după care, în cea mai mare parte, ea a fost realizată la un alt service profesionist.

S-a constatat inclusiv că au existat intervale de schimb de ulei şi de 60.000 km, cu toate acestea, motorul a ajuns la aproape un milion de km. Trebuie precizat că 60 mii de km efectuați cu această maşină însemnau în jur de opt luni de exploatare.

Motorul a fost schimbat la peste 650.000 km

În istoria maşinii există zeci de pagini de facturi de la service-uri. Potrivit acestora, au existat facturi de 2.000 de euro, dar şi de peste 11.000 de euro. Printre facturi s-a descoperit că fostul proprietar a făcut vizite la service chiar şi pentru cea mai mică zgârietură.

Actualul proprietar a descoperit şi o factură de peste 12 pagini, care menționa că în 2019 a fost instalat un motor nou, maşina având pe atunci un parcurs de aproximativ 650.000-670.000 km. De asemenea, s-a constatat că actualul motor are în jur de 241.000 km parcurşi! Așadar, mașina are în prezent 911.000 km pe odometrul său.

Iar fostul proprietar a cheltuit pentru această mașină peste 500.000 de euro, a concluzionat germanul care a cumpărat-o, după ce a pus cap la cap toate facturile, taxele anuale şi costurile de combustibil. Nu a fost inclus și preţul de peste 150.000 de euro cu care a fost achiziționată mașina în acel moment.

În urma verificărilor, în primul an al autoturismului, o reprezentanţă Audi a fost proprietar, maşina fiind una de test pe atunci. Ulterior, doar două persoane au deținut mașina, actualul proprietar fiind cel de-al doilea.

