ANPC a interzis utilizarea aparatelor de producere a gheţii din unitățile KFC în care s-au descoperit bacteriile.

UPDATE. KFC Romania a reacționat în legătură cu rezultatele apărute marți, în spațiul public, ca urmare a controlului efectuat de ANPC, și susține că aplică proceduri stricte de management și gestionare a gheții, incluzând inspecții zilnice, săptămânale și curățări periodice ale mașinilor de gheață. În plus, realizăm teste independente frecvente ale gheții în toate restaurantele noastre.

„Dorim să comunicăm că ne asumăm întreaga responsabilitate și le cerem scuze clienților noștri pentru neplăcerile care ar fi putut să apară.

În acest moment am demarat o investigaţie internă pentru a determina cauzele care au condus la această situație ce ne-a surprins în mod neplăcut. Astfel, vă informăm că am decis oprirea tuturor mașinilor de gheață din toate restaurantele KFC din țară până la finalizarea verificărilor interne. Pentru siguranța consumatorilor ne luăm angajamentul că vom aplica măsuri stricte pentru a combate și a preveni astfel de situații în viitor”, transmite KFC România.

Paul Anghel a prezentat un film realizat în timpul unuia din controalele la KFC, în care era prezentată procedura prin care un pahar în care era introdusă gheaţa descoperită ulterior ca având bacterii era umplut cu Coca-Cola dintr-un dozator al KFC.

”La mall-ul din Vitan am prelevat gheaţă, am trimis-o la un laborator pentru a o verifica şi am determinat anumite valori. N-aş vrea să mă refer la numărul total de germeni, care a fost iarăşi destul de mare şi a fost depăşit, pentru că pot fi unităţi de focar patogene sau nepatogene, dar am găsit, la două probe, bacterii coliforme şi enterococi intestinali”, a declarat șeful ANPC.

Am gândit să limităm răspândirea acestei gheţi cu probleme, respectiva maşină de gheaţă a fost sigilată, operatorului economic KFC i-a fost adus la cunoştinţă că aceste analize au fost făcute şi că au fost depistate bacterii coliforme şi enterococi intestinali. Paul Anghel, directorul general al ANPC:

Gheața infectată cu bacterii a fost descoperită în cinci din cele șapte locații KFC verificate de Protecția Consumatorului.

”Analizele au fost repetate, este un laborator din Bucureşti acreditat şi autorizat RENAR, care a primit de la noi probe de la mai multe unităţi din Bucureşti, în 5 dintre cele 7 unităţi verificate s-au găsit în continuare aceste probleme – bacterii coliforme, enterococi, Clostridium – lucruri care după părerea noastră sunt de neacceptat, motiv pentru care se vor încheia documente prin care li se vor opri acele maşini de gheaţă, astfel încât să nu se mai propage povestea cu infectarea mai departe”, a mai spus Anghel.

Bacterii periculoase la 5 din cele 7 locații KFC verificate

Șeful ANPC a declarat că va sesiza Ministerul Sănătății, iar descoperirea a fost făcută în timp ce se verifica o reclamație potrivit căreia se punea prea multă gheață în sucuri.

”Vom alerta şi Ministerul Sănătăţii în cursul zilei de astăzi (marţi, n.r.), ca să verifice exact care sunt problemele acolo.

De asemenea s-a luat decizia opririi temporare a furnizării cu gheaţă pentru băuturile carbogazoase.

Povestea a plecat de la determinarea unei cantităţi de gheaţă mult superioare unui băuturi carbogazoase”, a explicat Paul Anghel.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a controlat şi gheaţa de la mai multe locaţii ale Mc’Donalds, dar analizele realizate aici nu au dovedit nereguli ale calităţii gheţii acestui operator, a adăugat directorul general al ANPC.

