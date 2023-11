Potrivit canalului panarab de televiziune, la protest participă câteva mii de persoane.

Pe lângă demisia lui Netanyahu, manifestanții au cerut eliberarea ostaticilor capturați de gruparea Hamas și duși în Gaza. De asemenea, ei au ținut un moment de reculegere pentru victimele atacului din 7 octombrie și pentru cei aflați în captivitate.

„Unde erai în Kfar Aza?”, a fost unul din mesajele adresate de protestari lui Netanyahu, cu referire la una dintre comunitățile israeliene care a fost invadată de Hamas.

Protestele au degenerat și în violențe, imagini apărute pe rețeaua X, fostul Twitter, arătând mai multe ciocniri între forțele de ordine și protestatari.

#Israel: Clashes in front of Netanyahu’s residence



Thousands of people participated in a protest against Netanyahu in front of his house in Jerusalem and demanded his immediate resignation! pic.twitter.com/VTCkGsrDyT — RawNews1st (@Raw_News1st) November 4, 2023

O altă manifestație are loc sâmbătă seară și la Tel Aviv, unde oamenii au ieșit în stradă pentru a cere încetarea focului dintre Israel și Hamas, relatează The Guardian.

„Încetați focul acum”, „Fără soluție militară”, „Încetarea focului, acord privind ostaticii”, se numără printre mesajele manifestanților.

NOW: largest protest in Tel Aviv since start of war – a few thousand maybe marching calling for hostage release pic.twitter.com/6rukeHZ7B3 — Mairav Zonszein מרב זונשיין (@MairavZ) November 4, 2023

Now in Tel Aviv Israeli left wing activists protest against the war and calling for a ceasefire pic.twitter.com/DIFW4LIaIX — Oren Ziv (@OrenZiv_) November 4, 2023

The protest calling for ceasefire in Tel Aviv is being attacked by right wing pic.twitter.com/oOsRQcaqsK — Oren Ziv (@OrenZiv_) November 4, 2023

