Proteste violente în Nicaragua. Patru polițiști și un manifestant au fost uciși

Bilanțul a fost anunțat de președintele Centrului nicaraguan pentru drepturile omului, Vilma Nunez, relatează Agerpres.ro.

Incidentele violente au avut loc în timp ce un grup de manifestanți protestau în apropierea unei secții de Poliție. Francisca Ramirez, care conduce o mișcare a societății civile, a precizat că manifestanţii au fost „atacaţi de paramilitari", iar unii dintre ei au ripostat deschizând focul.

Poliția nu a comentat deocamdată incidentele, însă i-a acuzat în repetate rânduri pe manifestanți că fac parte din „bande criminale"asociate cu asasinate, furturi şi răpiri.

În Morrito trăiesc 6.000 de persoane. Localitatea se află într-o regiune agricolă unde fermierii sunt, de regulă, înarmați pentru a-și apăra pământul.

Manifestaţiile din Nicaragua au început la 18 aprilie, vizând reforma sistemului de pensii abandonată de putere, dar au continuat cerând demisia preşedintelui Daniel Ortega, aflat al treilea mandat, fiind la putere din 2007, şi este acuzat că a instaurat o dictatură împreună cu vicepreşedinta şi soţia sa Rosario Murillo. Şeful statului denunţă o tentativă de lovitură de stat.

These in their Honour and duty to #Nicaragua were murdered today in #Morrito #RioSanJuan by Criminals who seek to destroy everything Nicaragua has fought for, and to you @OEA_oficial where are their #HumanRights #SomosPoliciasDeNicaragua #policeUSA pic.twitter.com/fzZmsMf6ep

— Louis Chang (@Nica4peace) July 13, 2018