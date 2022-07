Incidentul s-a produs după ce protestatarii au vrut să intre cu vehiculele lor în autoturismele de poliție și în ofițeri. Potrivit poliției, au fost trase focuri de avertisment, dar și țintite. Nicio persoană nu a fost rănită în urma acestor evenimentele, un singur tractor fiind lovit de un glonț. Poliția a arestat trei persoane.

Departamentul care se ocupă de anchetele interne din poliție va investiga evenimentele de marți precum este standardul în incidente în care se face uz de armă.

Dutch Police shooting at Farmers. The Dutch Govt is using desperate measures to contain this protest. This is how easy people power can bring any government down simply by using their tools to block the arteries of commerce. Youll see much more of this.pic.twitter.com/hPi0nuiMDz