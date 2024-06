Într-un mesaj pe Facebook, prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a publicat un document intern al PNL din 3 martie, potrivit căruia PNL a fost de acord cu organizarea alegerilor prezidențiale în septembrie.

Totodată, Grindeanu a ironizat sloganul de campanie al lui Ciucă, „Un ostaș în slujba țării”.

„Un poznaș în slujba țării…. Domnul Ciucă ne spune că va respecta doar prevederile și termenele legale în ceea ce privește data alegerilor prezidențiale. Mă întreb ce era legal pe 3 martie și a devenit ilegal pe 27 iunie la PNL?! Probabil tot efectul căldurii de afară și al selfieurilor cu televizorul…”, a scris Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

În același timp, vicepreşedintele PSD Mihai Tudose a postat pe pagina sa de Facebook un extras dintr-o emisiune, în care Nicolae Ciucă spunea la Digi24 că alegerile prezidențiale vor rămâne în septembrie, „așa cum au fost anunțate”.

„Coerență! Stabilitate! Încredere! Vizionați și trageți dv concluziile….. Omu vrea să fie președinte!”, a scris Tudose, în descrierea care însoțește înregistrarea.

În replică, vicepreşedintele PNL Florin Roman a vorbit despre „atacurile suburbane” ale PSD la adresa PNL, apreciind că liderii „trufaşi şi aroganţi nu fac decât să reamintească de Liviu Dragnea şi «ciuma roşie»”.

Recomandări Rezolvarea subiectelor la Matematică la Evaluarea Națională 2024. Un profesor explică în direct cerinţele

„De ceva vreme, atât domnia sa (n.r. Marcel Ciolacu) cat şi ministrul Grindeanu, fac programul de guvernare pe la tersasele din Germania. Noi îi aşteptăm la muncă! Atacurile suburbane ale domnului Ciolacu la adresa PNL reprezintă o jignire la adresa celor 2,5 milioane de români care au votat PNL. Vom răspunde acestor trufaşi şi aroganţi lideri PSD, care nu fac decât să ne reamintească de Liviu Dragnea şi «ciuma roşie»”, a scris, joi seară, pe Facebook, Florin Roman.

Ciolacu, către Ciucă: „Onoarea nu e numai pe panouri”

Primul atac a fost lansat de premierul Marcel Ciolacu, aflat joi la Bruxelles, care a spus că este evident că „PNL doreşte să schimbe regulile jocului”.

„Eu am anunţat, cum era corect, pentru că nu există doar două partide care sunt competitori politici în România, PSD şi PNL, şi am anunţat un calendar în aşa fel încât toate partidele şi toţi liderii politici să îşi organizeze alegerile în funcţie de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, domnul Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus 29 septembrie. Am înţeles că acum se doreşte altă dată”, a mai spus Ciolacu, citat de News.ro.

„Abordarea mea de preşedinte al PSD este una foarte clară, dânşii nu şi-au ţinut cuvântul dat. Poate trebuie să înţelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este şi în discuţiile în cadrul coaliţiei”, a continuat Ciolacu, făcând referire la campania de imagine a lui Ciucă cu panouri având mesajul „Un ostaș în slujba țării”.

Recomandări Primii poliţişti condamnaţi definitiv pentru că au mers pe blat, într-un caz de trafic și abuz sexual de minori. Victima: „Au zis să merg acasă, că rezolvă ei, dar n-au făcut nimic”

Nicolae Ciucă a reacționat după atacul liderului PSD, într-un reel postat pe Facebook.

În filmuleț, Nicolae Ciucă spune că „chiar nu înțeleg de ce această reacție” și susține că, atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale, „trebuie să rămânem în prevederile legale și în termenele legale”.



Urmărește-ne pe Google News