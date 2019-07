Camera de zi

Aceasta incapere are multiple roluri, motiv pentru care este si cea mai permisiva din punct de vedere al iluminatului artificial, acceptand cu usurinta orice tip de corpuri de iluminat. In aceasta idee, inainte de toate va trebui sa asiguri iluminatul general, apoi sa delimitezi zonele din living in functie de activitatile pe care le desfasori frecvent si sa alegi lumina potrivita pentru fiecare dintre acestea.



In functie de stilul decorativ si atmosfera pe care doresti sa o creezi, pentru iluminatul general poti alege corpuri de iluminat precum candelabrele cu patina timpului, lustrele moderne, scafele cu sursa de iluminat ascunsa sau chiar o plafoniera aparte. Pentru a te bucura de cel mai inalt grad de confort, poti lua in calcul controlarea acestor corpuri de iluminat prin intermediul variatoarelor de tensiune (dimmer).



Daca obisnuiesti sa citesti in confortul oferit de un fotoliu, atunci va trebui sa te bucuri de o lumina clara, directionata catre zona respectiva, insa nu neaparat atat de puternica incat sa „deschida” toata incaperea. In acest sens, poti alege corpuri de iluminat de tipul lampadarului sau veiozei, iar in cazul in care doresti sa delimitezi aceasta zona de relaxare si tihna de celelate activitati din living, poti monta o aplica exact pe peretele de langa fotoliu.



In cazul in care vrei sa „scoti la lumina” cateva elemente speciale de decor sau chiar lucrari de arta, poti apela cu succes la corpurile de iluminat concepute pentru iluminatul de accent, asa incat fasciculele luminoase sa vizeze precis zona pe care doresti sa o prezinti, iar efectul va fi cu atat mai impresionant daca sursa de iluminat nu este instalata aparent.



Dining

In cazul in care locuinta ta cuprinde o incapere pentru luat masa ori ai prevazut o astfel de zona in bucataria sau livingul tau, cerintele de iluminare vor ramane: masa trebuie iluminata “din belsug”, astfel incat aranjamentul si mobilierul sa fie puse corespunzator in valoare, iar mesenii sa poata servi confortabil si in siguranta preparatele pe care le-ai pregatit. Evident, nimeni n-ar putea sa inghita comod ceva ce nu se vede foarte bine, mai ales daca este un preparat din peste si trebuie alese oasele.



Luand in calcul dimensiunile mesei si caracteristicile celorlalte surse de lumina din incapere, poti opta pentru montarea unuia sau mai multor corpuri de iluminat suspendate deasupra mesei, la o inaltime de aproximativ 80 cm deasupra tabliei. In plus, trebuie sa stii ca o lumina din spectrul cald de culori va putea intotdeauna sa asigure o atmosfera de relaxare si bunastare in timpul cinei.



Dormitor

Fiindca dormitorul nu este destinat activitatilor care presupun atentie sporita la detalii, cel mai bun sfat ar fi sa alegi becuri cu lumina calda (sub 3000K). Aceasta te va ajuta sa te relaxezi si sa te pregatesti de odihna, fiind foarte prietenoasa cu ochii.

Referitor la tipul de corpuri de iluminat cu care sa dotezi camera de odihna, recomandarea clasica este cea care asigura confortul optim, si anume folosirea unei lustre pentru iluminatul general si a unor aplice pe fiecare parte a patului sau a unor veioze pe noptiera pentru activitatile de dinainte de culcare. Bineinteles, celelalte zone speciale din dormitor (dressing, masuta de toaleta, oglinda cu stativ) vor avea nevoie de o solutie separata de iluminat, precum un lampadar, o veioza, sau un grup de spoturi amplasate inteligent.

