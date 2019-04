(Publicitate) Care sunt caracteristicile echipamentelor de protectie si ce rol trebuie sa indeplineasca?

Obligatia de a furniza echipamente de protectie pentru lucratori este a angajatorului, care trebuie sa respecte intocmai normele legislative, prevenind in acelasi timp si orice fel de riscuri care se pot solda cu accidentari.

Ierarhia controlului riscurilor la locul de munca propune o ultima pozitie pentru echipamentele de protectie, in urma altor metode, precum eliminarea unui risc sau substituirea acestuia. Astfel, aceste echipamente de protectie se folosesc doar atunci cand alte metode nu pot fi implementate rapid sau cu un maxim de eficienta. Cu toate acestea, daca exista un risc ridicat de accidentari, datorita naturii locului de munca, echipamentele personale de protectie se folosesc mai degraba pentru a suplimenta sau pentru a augmenta alte mijloace de control al pericolelor, pentru minimizarea riscurilor.

Pentru acest lucru, insa, este nevoie de echipamente de protectie de o foarte buna calitate, care sa respecte in acelasi timp standardele impuse in domeniu. Astfel, devine vital sa ocolim problemele cauzate fie de echipamente neadecvate pentru o industrie specifica, fie de masuri nepotrivite sau de o proasta mentenanta a echipamentelor.

Prin urmare, echipamentele personale pot fi incadrate in urmatoarele categorii, in functie de tipul de protectie acordata:

Protectie respiratorie – Aceasta sectiune cuprinde masti si semimasti, cu filtru din bumbac sau cu carbon activ, folosite contra prafului si a altor particule;

Protectia vizuala – In aceasta categorie putem integra ochelarii transparenti de protectie, dar si mastile de sudura;

Protejarea auzului – Fie cu casti, fie cu dopuri de urechi;

Protectia mainilor – Se face cu manusi sau cu diverse creme;

Protectia picioarelor – Se folosesc bocanci de lucru, pantofi, cizme sau saboti;

Protectia la inaltime – In cazul alpinistilor utilitari, se folosesc diverse dispozitive de protectie, precum harnasamente;

Alte echipamente de protectie – Aceasta categorie include diverse articole de imbracaminte, de la sorturile cu plumb ale radiologilor, pana la haine medicale si halate, alaturi de salopete de lucru si multe altele.

Astfel, responsabilitatea managementului este de a asigura prezenta acestor echipamente de protectie la locul de munca, atunci cand nu exista alternative de preventie a riscurilor de accidentare. De asemenea, in unele cazuri, se va acorda si instructajul potrivit, pentru a asigura echiparea, folosirea dar si mentenanta echipamentelor de protectie.

Nu doar angajatorii au obligatii cu privire la echipamente, ci si persoanele angajate. Astfel, ei trebuie sa foloseasca aceste echipamente de protectie conform instructajului prealabil. In plus, tot lor le revine si datoria de a raporta orice defectiuni sau nereguli, observate la echipamentele de protectie.

In concluzie, pentru a te asigura de calitatea articolelor in care urmeaza sa investesti, verifica daca echipamentele de protectie respective sunt produse in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 18001:2008, atestate de catre Societatea Romana pentru Certificare Rocert in domeniul confectionarii de haine de lucru si alte confectii. De aceea, iti recomandam www.Kronos.ro, companie producatoare, cu experienta dovedita de peste 27 de ani in domeniul confectiilor si a echipamentelor de lucru!