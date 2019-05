(publicitate) Cauti inchirieri auto Bucuresti fara taxe ascunse? Intra pe EvoGO si pleaca la drum linistit!

De multe ori sa achizitionezi o masina nu este chiar usor. Chiar si la mana a doua preturile nu sunt pentru oricine si trebuie sa ai o suma de bani stransa inainte de a cauta macar un model. Nu oricine isi permite o masina, fie ea si la mana a doua. Pe de alta parte daca ai nevoie de masina doar pentru o perioada de timp, nu cred ca ai vrea sa platesti impozit la ea pe termen mai lung de atat. Ai nevoie de o metoda de transport pe perioada limitata si costurile sa fie la fel.

Ai nevoie sa te deplasezi rapid? Nu ai masina sau ai masina pe butuci pentru o perioada lunga de timp? Poate ca ar trebui sa te gandesti la o solutie pe termen lung. In Romania serviciile de rent a car prind tot mai mult teren.

Cea mai buna idee este sa apelezi la Evogo, o firma de rent a car Bucuresti care iti poate rezolva problema transportului pe termen lung cu un contract de inchiriere lipsit de costuri ascunse. Preturile sunt transparente inca de la inceput si vei sti ce ai de platit. Inchirierea unei masini nu mai este cum era odata: o discutie lunga inainte de a semna un teanc de hartii si de a da un avans. Acum poti discuta la telefon si apoi vei semna contractul cand vei primi masina. Simplu ca „Buna ziua”, nu?

Evogo este o firma de inchirieri auto pe termen scurt sau lung in Bucuresti care pune la dispozitia soferilor doritori o gama diversificata de automobile din toate gamele: berline, hatchback, modele economice sau de lux. Fiecare masina este pusa la dispozitia clientilor sai in stare perfecta de functionare pentru ca acesta sa circule in conditii de siguranta si maxim confort.

Servicii oferite de Evogo

Inchirieri masini

Daca ai nevoie de o masina pentru o saptamana sau pentru un an, poti apela la Evogo fara sa iti faci griji. Este bine totusi sa ceri o masina cu ceva timp inainte pentru a fi sigur ca o vei gasi disponibila si ca inchirierea ei nu se intercaleaza cu cererea altui client. Poti alege dintr-o gama larga de masini pe cea care iti place: mai mica sau mai mare, mai rapida sau mai putin rapida, sport sau luxury, diesel sau benzina. Evogo are o masina potrivita pe gusturile fiecarui sofer care isi doreste una.

Inchirieri auto pe termen lung

Daca iti doresti o masina la scara pe termen lung si la preturi accesibile, apeleaza la Evogo. Termen lung inseamna o perioada de peste 90 zile. Serviciul de inchirieri auto pe termen lung vine sub numele de leasing operational auto iar preturile sunt adaptate bugetelor de orice tip. Parcul auto este unul complet, diversificat, iar masinile variaza de la masini economice la limuzine.

Inchirieri auto Otopeni

Turist sau calatorie de afaceri, cand iti doresti o masina pentru a explora zona si a avea in acelasi timp un confort sporit, Evogo iti ofera o masina chiar dupa ce cobori din avion. Semnezi contractul si pleci cu masina spre ce destinatie vrei. Vei putea sa ridici masina din aeroport fara alte taxe aditionale de care nu stiai. Totul se afla in contractul de inchiriere, taxele sunt transparente inca de la inceput.

7 motive sa apelezi la serviciile de inchirieri auto Bucuresti Evogo

Servicii de livrare – predare si inchiriere – gratuite, nu includ taxe suplimentare. Indiferent ca vrei sa vii tu sa ridici masina de la firma sau sa ti se aduca masina intr-o anumita locatie, totul este gratuit. Transparenta taxe – rata lunara in cazul inchirierilor pe termen lung va fi stabilita de la bun inceput si nu vei plati mai mult decat ti se cere Rapiditate inchiriere – poti suna sau completa un formular de inchiriere specificand de unde vrei sa ridici masina, ora si locatia unde sa iti fie livrata. Totul se face rapid si simplu. Pentru intrebari cei de la Evogo iti stau la dispozitie la numarul de telefon de pe site. Completand formularul vei rezerva masina dorita pe perioada specificata. Ulterior completarii un agent te va contacta pentru a confirma toate detaliile si pentru a evita eventuale probleme de comunicare. Flota diversificata – parcul auto contine masini din diferite game, cu diverse utilitati si un grad de confort sporit pentru ca tu sa alegi ce iti place, tipul de masina cu care esti obisnuit deja sau ce model ti-ai dori sa conduci prin tara la drumuri lungi. Poti alege ce tip de combustibil iti place si ce marime a motorului iti permiti sa folosesti. Un motor mai mare consuma mai mult si asta te va afecta in timp chiar daca la inceput esti disperat sa ai o masina puternica si rapida. Inchiriaza ceva ce poti sustine pe termen lung, mai ales stiind ca in oras masina consuma mai mult decat in afara orasului. Masinile sunt clasificate in functie de clasa lor: Clasa Mica, Clasa Economy, Clasa Premium, Clasa SUV si Clasa 4×4. De asemenea, daca va doriti o masina cu cutie automata puteti bifa aceasta optiune in formular. Profesionalism – pentru Evogo fiecare client este important si echipa de oameni care lucreaza aici are grija de fiecare client, sa fie multumit de serviciile oferite si sa conduca masina in siguranta. Fiecare masina este reparata, controlata, revizuita la intervale regulate de timp pentru a se asigura ca fiecare sofer conduce in maxima siguranta si este protejat de orice pericol de natura tehnica. Raportul calitate – pret este unul foarte bun, iar soferii pot alege masina din orice gama. Plin de carburant – primesti masina cu un plin de carburant pentru ca primul drum sa fie cat mai lin si lipsit de incidente. Te incurajam sa conduci oriunde ti-ai dori. Nu ai limita de kilometri pentru perioada inchirierii. Intretinere – masinile sunt bine intretinute si sunt perfect potrivite pentru orice cerinta ar avea clientul. Reviziile tehnice sunt facute la timp si clientul nu trebuie sa se streseze din cauza asta. Firma Evogo se ocupa de toata partea legala si tehnica.

Pasi in procesul de inchiriere

Sondeaza piata de masini disponibile de pe site si alege una. Suna sau completeaza formularul specificand ce masina vrei, in ce perioada si locatia de unde doresti sa o ridici. Un agent al Evogo.ro te va contacta sa confirme fiecare detaliu precizat in formular si a verifica adresa de livrare. Recepteaza sau ridica masina dupa aceea vei semna contractul de inchiriere auto. Plateste avansul si intra in posesia masinii din punct de vedere legal Ia cheile si condu oriunde doresti!

Stabilire pret

Preturile oferite sunt oneste, stabilitate corect si reflecta direct calitatea masinii pe care o vei inchiria. Nu exista taxe ascunse, totul este transparent inca de la inceput.

Toate masinile se afla in garantie, sunt asigurate complet, iar verificarile tehnice se fac periodic pentru a oferi clientilor cele mai sigure masini.

O masina buna este o masina care functioneaza corect si fara intarzieri in reactii sau sunete ciudate de la motor sau roti, o masina in care te simti in siguranta pe orice tip de drum si conduci confortabil. Poate ca daca ai avea masina tanu i-ai face toate reparatiile la primul semn de stricare, dar masinile inchiriate trebuie sa functioneze perfect si Evogo nu isi va pune niciodata clientii in pericol la volanul unei masini, fie ea si un model mai vechi.

Pentru inchirierile de tip leasing operational, rata platita in fiecare luna este stabilita la aceeasi suma fara sa sufere modificari pe parcurs. Nu vei avea nicio surpriza dupa o luna sau doua de inchiriere.

Evogo vine in intampinarea oricaror nevoi si daca vrei sa inchiriezi un scaun de copil sau un portbagaj suspendat, il poti inchiria fara nicio problema. Daca iti doresti o masina sigura, rapida si moderna de inchiriat, apeleaza la Evogo – firma de rent a car Bucuresti.