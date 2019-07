Prin urmare, am lasat clientii Provident sa spuna mai multe despre experienta lor cu aceasta companie, fiind esential pentru fiecare client sau viitor client sa inteleaga responsabilitatile unui imprumut. De aceea, este important sa te informezi temeinic cu privire la un viitor credit online, sau sa iei legatura cu unul dintre reprezentantii de vanzari. Inainte de toate, iata ce spun clientii Provident:



„Sunt foarte multumita de Provident, este usor si rapid sa obtii un credit. Daca vrei sa imprumuti o suma de bani, vei intra in posesia lor in doar cateva zile, fara multe intrebari si probleme!” – Iulia, 37



„Din experienta pe care am avut-o as dori sa va impartesc si voua cat de usor a decurs totul. Am intrat pe site, am aplicat pentru un credit, online, iar in cateva minute deja stateam de vorba cu un reprezentant Provident. Doua zile mai tarziu, acesta m-a sunat si a venit direct la scara blocului pentru a-mi livra suma ceruta. Dupa ce am semnat cateva contracte, acesta m-a vizitat pentru a colecta rata. Cu toate ca multe persoane pot fi intimidate de dobanzi, exista o serie de variante la care poti apela, despre care am aflat citind despre respectivul credit online. Dupa ce am achitat creditul, am mai folosit serviciile lor de cateva ori si de fiecare data am fost multumit!” – Doru, 45



„Sunt deja client Provident de trei ani. Primul meu imprumut a fost de 600 de Lei, de care aveam nevoie urgenta. As dori sa recomand Provident, deoarece reprezentantii au fost foarte politicosi si rabdatori, iar banii au fost livrati imediat!” – Maria, 68



„Pe mine m-au ajutat nespus cand am avut probleme financiare, iar dupa ce a trecut o perioada de timp, ofertele s-au imbunatatit. Nu am stiut asta de la bun inceput, insa am intrat pe site-ul lor, Provident.ro, unde am citit mai multe despre acest credit online. Pe masura ce am devenit client loial, au inceput sa aiba mai multa incredere in mine, acordandu-mi sume mai mari. In plus, Provident m-a ajutat sa devin mai responsabil cu cheltuielile mele, iar ei au fost amabili si mi-au explicat tot, pe indelete!” – Cristi, 31



„Am imprumutat recent o suma de bani de la Provident. Dupa ce am ales aceasta varianta, in urmatoarea zi, una dintre reprezentantele lor de vanzari m-a vizitat la domiciliu. Doamna Cristina a fost foarte amabila si chiar mi-a oferit un imprumut mai mare, fiind atunci in perioada sarbatorilor. Eu nu puteam sa aflu despre avantajele acestui tip de credit online, neavand un calculator personal, insa doamna mi-a explicat foarte bine care sunt ratele, variantele de plata si multe alte detalii.” – Vasile, 50



Drept concluzie, daca doresti sa citesti mai multe despre tipurile de credit online, intra pe www.provident.ro sau suna la 021.275.75.75. De asemenea, poti folosi si simulatorul de credit de pe site, sau poti completa un formular, iar unul dintre reprezentantii Provident te va contacta in cel mai scurt timp!



