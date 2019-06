Achizitionarea unei biciclete trebuie realizata dupa o analiza amanuntita a ofertelor existente in acest moment pe piata de profil dar si in functie de nevoile avute. In momentul de fata, pe piata de profil exista foarte multe modele de biciclete, fiecare dintre acestea oferind atat avantaje cat si dezavantaje. Pentru a te putea bucura de cat mai multe avantaje, bicicleta achizitionata trebuie sa fie conceputa pentru nevoile pe care le ai, acest detaliu fiind cel mai important lucru de care trebuie tinut cont in momentul achizitionarii unei biciclete. Pentru ca achizitionarea unui astfel de mijloc de transport sa fie cat mai simplu de realizat, iata care sunt principalele criterii care trebuie avute in vedere:

Marimea bicicletei este unul dintre cele mai importante detalii care trebuie avut in vedere in momentul achizitionarii unei biciclete. Marimea bicicletei influenteaza direct modul in care te simti pe bicicleta dar si starea de sanatate motiv pentru care trebuie aleasa o bicicleta a carei marime sa fie potrivita pentru inaltimea pe care o ai. Cum iti dai seama ca marimea bicicletei este sau nu potrivita pentru inaltimea pe care o ai? Foarte simplu! In primul rand, o bicicleta a carei marime este corecta permite o postura cat mai lejera atunci cand te deplasezi cu ea. De asemenea, o bicicleta a carei marime este corecta pentru inaltimea pe care o ai nu creeaza dureri de spate in momentul utilizarii. Pentru a sti daca marimea bicicletei este potrivita sau nu pentru inaltimea pe care o ai trebuie sa testezi bicicleta inainte de a o achizitiona.

Scopul pentru care se doreste achizitionarea bicicletei. In functie de acest criteriu pot fi achizitionate urmatoarele tipuri de biciclete:

Biciclete pentru oras. Aceasta este conceputa pentru a fi utilizata pentru deplasarile din oras, pe distante scurte si medii. Este o alternativa ecologica si ieftina pentru deplasirile de zi cu zi in oras.

Biciclete mountain bike. Acestea sunt destinate pentru deplasarile pe drumuri accidentate, greu accesibile, si sunt utilizate in special de catre pasionatii de drumetii. Avand in vedere ca acest model de bicicleta este conceput pentru drumuri accidnetate, denivelate, nu este recomandata utilizarea unei biciclete MTB pe sosea.

Biciclete trekking. Acest model de bicicleta este o combinatie intre o bicicleta pentru drumuri accidentate, bicicleta pentru sosea si bicicleta pentru oras. Datorita acestui mix, bicicleta trekkiing este o bicicleta extrem de versatila. Este o bicicleta practica, aceasta putand fi utilizata ocazional pe mai multe tipuri de teren. In cazul in care deplasarea pe un anumit tip de teren devine o rutina atunci este recomandata achizitionarea unei biciclete special conceputa pentru deplasarea pe respectivul tip de teren.

Biciclete pentru sosea. Cunoscute ca si biciclete cursiere, bicicletele pentru sosea sunt utilizate pentru deplasarile pe distante foarte lungi, pe asfalt. Datorita modului sportiv in care este construita, bicicleta pentru sosea ofera randament maxim cu un minim de efort, fiind alternativa potrivita pentru a face sport.

Biciclete BMX. Acestea sunt alegerea ideala pentru pasionatii de acrobatii cu bicicleta. Datorita modului in care acest tip de bicicleta este construit nu este recomandata utilizarea acesteia in alte scopuri decat in scop acrobatic.

Biciclete electrice. Pentru ca dezvoltarea tehnologiei si-a spus cuvantul si in domeniul bicicletelor pe piata de profil exista si biciclete electrice. Acestea sunt utilizate pentru a beneficia de un plus de putere in timpul deplasarii cu bicicleta. Avand in vedere ca acest tip de bicicleta ofera un plus de putere, aceasta esteo alegere foarte inspirata pentru deplasarile pe drumuri accidentate sau pe drumuri care necesita depunerea unui efort fizic considerabil.

Greutatea bicicletei. Acest detaliu este foarte important in cazul in care locuiesti la etaj si trebuie sa cari pe scari bicicleta ori de cate ori doresti sa o utilizezi. In functie de acest aspect pot fi achizitionate biciclete confectionate din carbon, aluminiu sau otel. Este clar ca bicicletele confectionate din carbon sunt cele mai usoare biciclete, acestea avand o durata de utilizare foarte mare. Pe locul 2 se situeaza bicicletele confectionate din aluminiu, in timp ce locul 3 este ocupat de catre bicicletele confectionate din otel.

Nu in ultimul rand, locul din care este achizitionata bicicleta este un alt detaliu care trebuie avut in vedere in momentul achizitionarii unei biciclete. In momentul de fata, aceasta poate fi cumparata din mai multe locatii, hypermarket, targ, net, etc. Cu toate ca exista mai multe locatii din care poate fi achizitionata o bicicleta, magazinele de specialitate sunt alegerea perfecta pentru achizitionarea bicicletelor. Click4sport este unul dintre magazinele de specialitate care comercializeaza biciclete la cele mai bune preturi din Romania.

In concluzie, pentru a te putea bucura de bicicleta achizitionata, aceasta trebuie sa indeplineasca un cumul de criterii, cateva dintre acestea fiind prezentate in cadrul acestui articol.