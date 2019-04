(Publicitate) Cum iti echipezi masina cand pleci in vacanta de 1 Mai?

Dar ce activitati trebuie sa faci inainte de a porni la drum catre vacanta mult visata?

O verificare la service

Se intampla ca in timp ce te deplasezi sa apara probleme cu masina sau alte ori ajungi in service-uri autorizate doar cand se apropie Inspectia Tehnica Periodica. Sfatul nostru este ca, inaintea oricarei calatorii lungi cu masina, sa mergi la un service pentru a verifica functionalitatea acesteia si, eventual, sa fie si rezolvate diverse lucruri, ce iti pot pune in pericol planurile de vacanta.

Totodata, aici pot fi realizate o serie de activitati ce tin de rularea in conditii de maxima siguranta a autoturismului pe care il detii. Iata care ar fi acestea:

Uleiul masinii

Chiar daca masina ta are o vechime de un an, este important ca uleiul sa fie schimbat la 10.000 de kilometri. In acest caz, este indicat sa fie ales un ulei de motor ce ofera o protectie marita anti-uzura, cu formula de curatare si chiar care sa asigure performante ridicate in sezonul rece;

Kit-ul de transmisie si distributie

E recomandat ca, la fiecare 60.000 de kilometri (si daca masina permite) sa fie schimbate cele doua curele. In primul rand, cureaua de distributie rupta pune in pericol motorul, iar cea de transmisie te va lasa fara servodirectie in timpul mersului.

Toba

Este importanta verificarea tobei, astfel incat sa fie identificate urmele de rugina, astfel incat aceasta sa nu cada in timpul vacantei;

Frana si directia

Calitatea drumurilor si aglomeratia lasa urme mai ales pe componentele de franare si de directie. Astfel, in timpul vizitei la service se poate identifica daca placutele si discurile de frana, bieletele sau capetele de bara sunt in conditii bune pentru rularea masinii in siguranta pe drumurile publice.

Anvelopele

Pentru ca tot a venit primavera, este indicat sa iti schimbi si anvelopele. Iar daca cele de vara sunt cam uzate, poti sa le schimbi cu unele noi care sa se potriveasca masinii tale si cu termen de garantie. Nu uita ca anvelopele tocite pot produce accidente grave si victime.

Asadar, daca nu vrei sa ai astfel de peripetii in concediu, mai bine le schimbi din timp.

Trusa de accesorii si componente

Fie ca esti in cautarea unui sistem de navigatie sau a incarcatoarelor si diverselor accesorii pentru telefoane, toate acestea se vor dovedi extrem de utile la drum lung. Evident, nu trebuie sa uiti nici de un carlig de remorcare, mai ales ca nu stii niciodata cand vei avea nevoie de unul, pentru tine sau pentru rulota ori suport pentru biciclete.

De asemenea, nu uita sa ai o trusa de scule completa si un cric, in cazul in care vei face o pana, dar si un scut motor metalic, acesta protejeaza masina in timpul rularii, astfel incat gropile sau pietrisul sa nu afecteze motorul.

Asigurarea RCA si rovigneta

Asigurarea RCA este obligatorie in caz de accident, iar in lipsa ei poti lua amenda de la Politia Rutiera si de 2.000 de lei. In plus, la fel de importanta este si rovigneta, pentru a circula pe drumurile nationale, pe care o poti cumpara rapid din benzinarii, online sau chiar de Posta Romana.

Si cum o vorba din popor spune ca e mai simplu sa „eviti, decat sa te lamentezi”, mai bine pune in practica sfaturile noastre, ca sa te poti bucura de o vacanta pe cinste, lipsita de evenimente neplacute.