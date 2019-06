Locația atelierului. După cum am menționat mai devreme, locația aleasă va influența tipul de public care vă va vizita atelierul, fie din cauza unei probleme de proximitate, fie din cauza imaginii asociate firmei dvs. deoarece este amplasată într-o anumită zonă. Totuși, acest lucru nu este singurul lucru important. Locul ales va determina concurența pe care o veți avea, ceea ce va avea efect asupra tuturor celorlalte decizii pe care le veți lua.

Dimensiunea locului. Deși pare evident să menționăm acest lucru, trebuie remarcat faptul că dimensiunile spațiului de lucru vor determina câte vehicule veți avea în același timp, câți angajați veți avea nevoie, cantitatea de unelte și echipamente, imaginea pe care o va avea firma, posibilitate de creștere dacă planificați o dezvoltare pe etape, printre alte aspecte.

De ce fel de vehicule vă veți ocupa? Va fi un atelier de motociclete sau mașini? Veți lucra cu autoturisme mici, autoturisme medii, camioane sau alte tipuri? Vă veți specializa în mașini low, medium sau high-end? Toate aceste decizii le vor afecta pe celelalte pe care ar trebui să le luați.

Ce servicii veți oferi? Este probabil unul dintre cele mai importante aspecte ale afacerii. Vă puteți dedica mecanicii ușoare (schimbarea uleiului și filtrelor), mecanicii grele (dezarmarea motorului), electronică și electricitate, reparații de tablă și vopsea, pentru a numi câteva.

Ce imagine vreți să oferi? Cantitatea și varietatea de instrumente și mașini, brandurile pe care le alegeți, designul facilităților, ordinea și curățenia sunt cheia pentru a da dovadă de seriozitate și profesionalism. Cu cât este mai bine organizat atelierul, cu atât vă va fi mai ușor să atrageți mai mulți clienți și să faceți mai mult profit.

Logistică. Având în vedere suprafața spațiilor și cantitatea estimată de vehicule de care vă puteți ocupa, trebuie să vă gândiți cum veți planifica spațiile pentru a evita pierderea timpului și crește eficiența atelierului.

Echipamente. Alegerea anumitor echipamente, dulapuri, bancuri de lucru etc. nu este importantă numai pentru imaginea pe care dorim să o oferiți. De asemenea, are o logică a rentabilității. Cu siguranță știți faimoasa zicală „ieftin este scump”. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să vă consultați cu specialiști în domeniu pentru a vă prezenta un raport cost-beneficiu al fiecărui produs necesar pentru atelierul dvs. Nu cumpărați ceva de calitate inferioară și foarte ieftin, deoarece în cele din urmă veți plăti mai mult și nici nu vă veți putea desfășura acivitatea așa cum trebuie. În plus, vă veți putea pierde clienții.

Prin urmare, vă recomandăm să aveți grijă de unde cumpărați echipamentele necesare. De exemplu, un elevator auto de calitate puteți căuta intrând pe site-ul elevatorauto.ro. În acest magazin online veți găsi și elevator 2 coloane sau elevator vulcanizare.

De asemenea, dincolo de aspecte prezentate până acum trebuie să luați în calcul găsirea celui mai bun personal, iar dacă nu aveți foarte multe resurse vă puteți specializa pe anumite segmente: frâne, aliniere și echilibrare roți, aer condiționat, motoare diesel.

În acest fel, veți demonstra că v-ați specializat pe anumite segmente și veți putea atrage clienți pentru un segment anume.

Există multe chestiuni legate de deschiderea unui atelier, sperăm însă ca cele prezentate să vă ajute să faceți primii pași în crearea unei afaceri proprii. Succes!