(Publicitate) Daikin Stylish – aparatul de aer conditionat elegant la exterior si inteligent in interior

In anul 2018, Daikin a avut parte de o schimbare radicala: este vorba despre un concept nou pentru aparatele de aer conditionat – Stylish, care reuneste un design elegant si atragator cu o tehnologie net superioara, pentru a furniza solutia de climatizare completa, care se potriveste oricarui interior modern. Daikin Stylish este cea mai compacta unitate de perete, ce promite sa ofere eficienta de top, un inalt nivel de confort, fiabilitate si control inteligent si simplu al acestuia. Mai pe scurt, este aparatul de aer conditionat revolutionar elegant la exterior, dar inteligent la interior. Atunci cand achizitionati un aparat de acest fel, este recomandat sa apelati si la servicii de montaj aer conditionat, pentru a va asigura ca acesta o sa functioneze exact asa cum trebuie si nu veti intampina probleme de natura tehnica.

Daikin Stylish are capacitate de racire si de incalzire, clasa energetica (atat cea de racire, cat si cea de incalzire) face parte din categoria A+++ (acest lucru inseamna ca are un consum mic la energia electrica), tensiune de alimentare de 230 V AC si conexiune Wi-Fi, pentru a putea fi manevrat si cu ajutorul smartphone-ului. De asemenea, nu va trebui sa sacrificati confortul propriu in avantajul eficientei energetice, deoarece gama Stylish le echilibreaza perfect, pe amandoua. Panoul frontal plat si modern, care este disponibil in trei culori elegante (alb, argintiu si negru) se integreaza in orice decor interior si se curata foarte usor – practic functionalitatea si eleganta se imbina perfect, intr-un singur aparat.

Sa luam un exemplu concret: daca in locuinta dumneavoastra exista probleme legate de umiditatea in exces, aerul conditionat dezumidifica si in acelasi timp inlatura disconfortul provocat de un aer prea umed sau prea cald. In plus, sunt foarte silentioase si datorita faptului ca functioneaza cu ferestrele casei inchise, acestea permit o izolare fonica placuta a locuintei, tinand galagia de afara departe. Daikin Stylish reuseste sa distribuie uniform in incapere un aer proaspat si pur, datorita celor trei filtre de purificare din dotare, iar senzorii sai inteligenti ii optimizeaza performanta. De asemenea, modelul Daikin Stylish a obtinut si premiul Good Design Award, pentru aspectul sau, care a fost catalogat drept inovator. Il puteti achizitiona de pe site-ul Climatico.ro, la un pret foarte accesibil.