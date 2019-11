Acesta va dovedi ca posesorul formularului a1 dar si ceilalti membri ai familiei pe care ii intretine, raman pe o perioada de 2 ani (maxim), in evidentele sistemului din tara de origine de securitate sociala.



Acest Formular A1 este mai mult decat necesar in cazul cetatenilor din Romania care vor sa se angajeze in alt stat membru U.E.



Conteaza intotdeauna pe calitatea superioara a serviciilor profesionale pe care le poti obtine in urma unei colaborari potrivite cu o echipa specialista in acest domeniu.



Astfel, nu numai ca vei ramane surprins de rezultatele impecabile pe care le va avea afacerea ta, ci si tu vei fi multumit de faptul ca totul a mers ca pe roate si te-ai descurcat de minune in mai multe privinte.



Potrivit Casei Nationale de Pensii Publice, acest Formular A1 poate dovedi in exclusivitate mentinerea titularului in sistemul de securitate din statul de trimitere iar lipsa unui astfel de document va impiedica intr-adevar desfasurea corecta a activitatilor profesionale in zona altui stat membru U.E.



Fara acest Formular A1, se poate aplica regula cea generala in domeniu – mai exact, legea asigurarii conform legislatiei unui loc in care se desfasoara activitatea.



Pentru inceput poti obltine Formularul A1 pe o perioada de 24 de luni. Poti depune o cerere pentru eliberarea acestui document la Casa Nationala de Pensii Publice. Aceasta cerere o poate depune atat angajatorul pentru mai mult angajati sau chiar pentru unul singur, iar acestia vor fi detasati inainte de perioada de detasare, cu 30 de zile.



Daca depui un dosar complet la Casa Nationala de Pensii Publice, atunci Formularul A1 va fi eliberat in 25 de zile lucratoare, din momentul depunerii.



Afla cat mai multe detalii despre acest Formular A1 si vei vedea care sunt situatiile in care acest document este indispensabil.



Care sunt actele de care ai nevoie in cazul in care esti un angajator roman:

Certificat de inregistrare a societatii;

Certificat de atestare fiscala;

Adeverinta ITM, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal (cel al angajatorului, fireste), rezultand nr. de salariati;

Situatiile financiare actuale;

O declaratie pe propria ta raspundere in care sa atesti cifra de afaceri pe care ai realizat-o in Romania dar si cea de pe celalalt stat membru U.E. in ultimul an de la data infiintarii sale;

Contractele comerciale implementate in Romania dar anterior timpului pentru care se cere atestarea legislatiei aplicabile;

Contractul incheiat intre angajatorul din alt stat de angajare si angajatorul din Romania, dar si traducerea autorizata;

Declaratia lunara;

BI/CI al salariatului (din Romania)

CIM al salariatului;

O adeverinta despre stagiul de cotizare in ultimele 12 luni;

Desigur, mai este vorba si despre o declaratia pe propria raspundere a angajatorului care sa ateste mai multe detalii. In orice caz, le vei descoperi pe toate pe parcurs.



De asemenea, multe dintre acte se aplica si in cazul lucratorilor independenti, cum ar fi:

Certificat de inregistrare in registrul comertului si o autorizare a functionarii;

Certificat de atestare fiscala;

Situatiile financiare actuale ale celui care solicita (din Romania) si documentele financiare, decizia de impunere, registru de incasari, plati, stampilate si semnate;

Contractele comerciale pe teritoriul Romaniei anterior timpului pentru care se doreste atestarea legislatiei aplicabile;

Antecontractul sau contractul incheiat de catre lucratorul independent cu privire la activitatile din statul de angajare dar si traducerea autorizata care este foarte importanta;

Un document care sa dovedeasca asigurarea in sistemul public pentru boli profesionale sau accidente de munca;

Dovada asigurarii in sistemul cel public al asigurarilor de sanatate, sociale.

Dovada asigurarilor pentru somaj;

BI/CI din Romania pentru lucratorul independent in cauza;

O adeverinta cu privire la stagiul de cotizare in ultimele 12 luni;

O declaratie de propria raspundere prin care sa atesti faptul ca eventualele perioade in care ai beneficiat sau nu ai beneficiat de Formularele E101, E101, dar si acele documente portabile A1.

Daca toate documentele vor fi puse intr-o oarecare ordine si esti gata de a lucra intotdeauna corect din punct de vedere legal, nu va mai trebui sa iti faci griji cu privire la ceea ce urmeaza.



Cel mai important aspect este sa alegi o echipa de inalta calitate, formata exclusiv din profesionisti care sa iti ofere cea mai buna colaborare de pana acum in acest domeniu.

De asemenea, sfaturile venite din partea specialistilor sunt suficient de potrivite astfel incat sa le iei in considerare si sa faci asa cum se cuvine.



