Este pacat ca nu se mediatizeaza suficient faptul ca numai cu talonul de pensie poate fi organizata o inmormantare de lux, cu tot ceea ce trebuie pentru indeplinirea traditiei ortodoxe in care se includ si transportul funerar, aranjament funerar si sicriul din lemn masiv echipat cu tot ceea ce este necesar!

Multe familii indurerate se strezeaza la gandul ca vor avea de suportat atat de multe cheltuieli, mai ales daca au de achitat si rate, chirie si facturi piperate.

In functie de pachetul ales, familia indurerata primeste si o suma de bani inapoi si are de facut atat de putin.

Nimeni nu se deranjeaza sa cumpere sicriu sau haine, prosoape, lumanari sau batiste, sa scoata certificatul de deces sau sa faca demersurile pentru obtinerea ajutorului de inmormantare.

Una dintre cele mai bune firme de servicii funerare non stop are un astfel de pachet care degreveaza de raspundere in totalitate familia indurerata.

Apartinatorii trebuie sa semneze contractul de prestari-servicii cu firma, iar de organizarea inmormantarii cu toate etapele ei se ocupa Funerare-nonstop cu priceperea echipei care de 15 ani ofere cele mai bune servicii de profil din Romania.

Sincronizare, responsabilitate, calitate, promptitudine, empatie, compasiune sunt calitati pe care rar le gasesti la angajatii unei firme de pompe funebre, care trebuie sa fie prin definitie reci, sa poata face fata evenimentelor.

Echipa de la firma prezentata de mine este diferita si s-a gandit sa isi perfectioneze continuu serviciile pentru clientii sai. Iata ce are diferit fata de alte firme de servicii funerare:

-se gandeste si la cei care nu au posibilitati materiale si a pus la punct programul “Inmormantarea gratuita cu cuponul de pensie”. Supravietuitorii primesc si bani inapoi: 500 de lei sau 1000 de lei, in functie de pachetul ales pentru defunct.

-are in vedere si nevoile celor care doresc sa participle la inmormantare de la inceput pana la sfarsit, dar sunt prea batrani sau bolnavi. Familia decedatului poate socilita transportul pentru participantii la trista ceremonie.

-si-a diversificat oferta de meniuri si pachetele de mancare, in functie de perioada in care are loc decesul. Exista meniuri de post si meniuri de dulce, unele mai economice, altele mai bogate.

-dispune de capacitatea organizarii inhumarilor obisnuite, dar ofera si servicii de incinerare pentru decedatii care lasa prin testament aceasta dorinta a lor legata de ceremonia finala.

-respecta orice cult si traditiile acestuia, nu impune familiei servicii de care aceasta nu are nevoie.

-initiaza apartinatorii, consiliindu-i si instruindu-i gratuit.

-lasa timp familiei sa se obisnuiasca si sa se adapteze cu noua situatie, toate sarcinile de organizare, dar absolut toate, inclusiv cea a obtinerii sau depunerii documentelor sunt preluate de catre agentie.

Iata o firma de pompe funebre care se gandeste la familia indurerata si depune toate eforturile sa gaseasca solutii de sustinere in cea mai neagra perioada din viata, in perioada de doliu!



