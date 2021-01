(Publicitate) Unde mergem în vacanță la schi: cele mai bune regiuni pentru schi din Austria

În Austria, Alpii sunt cei care domină peisajele și ei sunt cei care oferă schiorilor din toată lumea cele mai bune pârtii, pentru începători și avansați în egală măsură. Pe snowtrex.ro găsiți cele mai bune oferte pentru călătoriile la schi în Austria.

Pentru sporturile de iarnă, schi alpin sau de fond, snowboard și multe altele, alegeți pârtii din landurile austriece Tirol, Vorarlberg şi Salzburg. Sunt cele mai populare. În fiecare vale din aceste landuri veți găsi cel puțin o zonă de schi în cele mai bune condiții.

Zillertal , Austria

Copyright: © TravelTrex | Martin Miseré

Partea cea mai frumoasă la pârtiile austriece e că majoritatea sunt legate între ele – sunt până la 280 de km de pârtii cu legături directe. Dintre ele, cele mai faimoase sunt în Zillertal, cele de la Wilder Kaiser sau din Arlberg, căruia i se mai spune și „leagănul schiului alpin”.

Dacă mergeți în vacanță alături de prieteni sau de familie, aveți nevoie de un loc care să se potrivească preferințelor tuturor: și pârtii pentru începători, dar și pentru cei avansați, și peisaje impresionante, dar și pârtii cu nocturne, pentru cine mai are energie și după apus. Pârtiile din landul Salzburg și Stiria sunt perfecte în aceste situații.

Aici, domeniile schiabile din Schladming, Ramsau cu ghețarul Dachstein, Gastein şi Hochkönig – vă așteaptă cu pârtii potrivite și adaptate pentru toate preferințele, dintr-un total de 760 km de pârtii, toate incluse într-un singur skipass, Ski Amade. Veți schia pe ghețari milenari și pe pârtii de campionat mondial. În același timp, veţi găsi pârtii adecvate pentru toată familia, inclusiv pentru cei care învață să schieze, pârtii aventuroase și pârtii speciale pentru snowboard. Pentru pârtii nocturne, aveți cele trei variante de la Flachau, Bad Gastein și Schladming.

Austria are soluții și pentru cei care caută peisaje ieșite din comun. De câte ori ați schiat în regiuni glaciare? În Austria, o puteți face în regiunile glaciare Tuxer, Sölden și Stubaier. Se schiază pe zăpada lor naturală tot anul, inclusiv vara. Să alunecați pe zăpadă în timp ce admirați ghețari milenari, iată o experiență ieșită din comun.

Dacă vreți, în schimb, să călcați pe urmele campionilor, Austria are și în cazul acesta o ofertă. Alegeți stațiunea Kitzbühel. E faimoasă pentru campionatele mondiale de schi pe care le-a găzduit de-a lungul timpului. Sau mergeți în Innsbruck, capitala landului Tirol, unde au avut loc Jocurile Olimpice de Iarnă în 1964 și în 1976.

Austria are pârtii atât de variate, regiuni pentru fiecare gusturi și peisaje spectaculoase că veți reveni an de an aici și tot veți fi surprinși de fiecare dată.

Sursă poză principală : Copyright: © /shutterstock.de

