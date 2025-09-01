Contextul atacului

Gruparea armată palestiniană a raportat anterior că zeci de civili au fost uciși și răniți în atacurile aeriene israeliene asupra unei clădiri rezidențiale din district. Jurnaliștii locali au menționat că cel puțin șapte persoane au murit și 20 au fost rănite în atacurile asupra cartierului dens populat al-Rimal.

Atacul de sâmbătă are loc în contextul unor bombardamente continue asupra orașului Gaza, înaintea unei ofensive israeliene planificate. Katz a avertizat că și alți „parteneri criminali” ai lui Obeida vor fi vizați odată cu „intensificarea campaniei din Gaza”.

IDF și Shin Bet au oferit detalii suplimentare despre operațiune, afirmând că aceasta a fost „posibilă datorită informațiilor prealabile colectate de [Shin Bet] și Direcția de Informații a IDF”.

Cine era Abu Obeida

Obeida era unul dintre puținii membri seniori rămași ai aripii militare a Hamas dinaintea atacului din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului. El a devenit o figură emblematică pentru susținătorii Hamas din Orientul Mijlociu, ținând discursuri împotriva Israelului în numele Brigăzilor al-Qassam.

În ultimul său discurs de vineri, Obeida a avertizat Israelul împotriva invaziei planificate a orașului Gaza, declarând că soarta ostaticilor israelieni rămași va fi aceeași cu cea a luptătorilor Hamas.

Mohammed Emad, proprietarul unei frizerii din apropierea clădirii lovite, a declarat: „Nu-mi vine să cred că sunt încă în viață. Am văzut copii răniți, cu fețele acoperite de sânge, iar oamenii fugeau în toate direcțiile, de parcă ar fi fost sfârșitul lumii”.

IDF susține că au fost luate măsuri pentru a reduce riscul de victime civile, inclusiv utilizarea de arme de precizie și observații aeriene.

Planurile Israelului pentru Gaza

La începutul lunii august, cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza într-o nouă ofensivă. ONU a avertizat în repetate rânduri că o astfel de acțiune ar putea avea „consecințe catastrofale” pentru civilii palestinieni și ostaticii israelieni.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis să învingă Hamas, în ciuda criticilor internaționale. Operațiunea militară a Israelului în Gaza a început ca răspuns la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice.

Situația umanitară

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas, peste 63.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul conflictului. Majoritatea populației din Gaza a fost strămutată de mai multe ori, iar peste 90% din locuințele orașului sunt avariate sau distruse.

Sistemele de sănătate, apă, salubritate și igienă s-au prăbușit, iar săptămâna trecută au fost confirmate pentru prima dată condiții de foamete în orașul Gaza și zonele înconjurătoare.

Aproximativ 60.000 de rezerviști israelieni au primit în august ordine de chemare pentru o ofensivă împotriva Hamas în orașul Gaza, după ce ministrul apărării, Israel Katz, a aprobat planurile armatei.

