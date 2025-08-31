Un „bloc de putere condus de non-Occident”

Potrivit presei de stat ruse, Putin a aterizat duminică în orașul portuar Tianjin, din nordul Chinei, unde are loc summitul SCO de două zile, sub președinția lui Xi.

Într-un interviu acordat agenției oficiale de știri chineze Xinhua, publicat sâmbătă, Putin a declarat că summitul va consolida capacitatea SCO „de a răspunde provocărilor și amenințărilor actuale și de a consolida solidaritatea în spațiul eurasiatic comun. Toate acestea vor contribui la crearea unei ordini mondiale multipolare mai juste”, a asigurat șeful Kremlinului.

Politologul Dylan Loh de la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore a declarat pentru agenția de știri AFP că de mult timp China a prezentat SCO ca un „bloc de putere condus de non-Occident”, dedicat unui tip diferit de relații internaționale și „mai democratic”.

Statele membre ale OCS includ China, Belarus, India, Iran, Pakistan, Rusia și patru state din Asia Centrală. Alte 16 țări sunt afiliate ca observatori sau „parteneri de dialog”. China și Rusia folosesc organizația pentru a-și consolida relațiile cu statele din Asia Centrală și pentru a stabili o contrapondere la alianțele statelor occidentale, cum ar fi NATO.

Cea mai mare întâlnire din ultimii peste 20 de ani

Reuniunea alianței de duminică și luni este cea mai mare de la înființarea sa în 2001. Președintele iranian Massoud Peseschkian și președintele turc Recep Tayyip Erdogan sunt, de asemenea, așteptați să participe. Lista participanților dovedește „influența crescândă a Chinei și atractivitatea SCO ca platformă pentru țările nonoccidentale”, a declarat expertul Loh.

Prim-ministrul indian Narendra Modi, care a sosit la Tianjin sâmbătă seara, intenționează să profite de vizita sa de luni pentru o întâlnire bilaterală cu Putin. Modi a declarat că a vorbit anterior la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre eforturile de pace în conflictul din Ucraina.

„Am discutat despre eforturile de restabilire a păcii”, a scris Modi sâmbătă pe rețeaua sa de socializare. India susține pe deplin „toate eforturile în această direcție”.

Va fi vorba despre războiul din Ucraina?

Zelenski a numit convorbirea telefonică cu Modi „productivă și importantă”. El și-a reiterat disponibilitatea de a se întâlni cu Putin, a declarat președintele ucrainean. India a fost de acord să „transmită semnale adecvate” Rusiei și altor țări la summitul din China.

India continuă să mențină relații strânse cu Moscova, în ciuda războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a eforturilor de reconciliere cu Statele Unite și alte țări occidentale. Guvernul lui Modi s-a abținut până acum de la condamnarea invaziei Rusiei și s-a oferit, în schimb, să acționeze ca mediator.

Peste 20 de șefi de stat, așteptați la paradă

China susține, de asemenea, că este neutră în războiul din Ucraina și subliniază că sprijină toate eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina. Cu toate acestea, Zelenski acuză Beijingul că nu a contribuit la încetarea războiului de agresiune al Rusiei și că sprijină Rusia cu drone.

După summitul SCO, China va organiza miercuri o paradă militară masivă în capitala Beijing, pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a capitulării Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial. Pe lângă Putin, sunt așteptați peste 20 de alți șefi de stat și de guvern, inclusiv liderul nord-coreean Kim Jong Un și liderul juntei din Myanmar, Min Aung Hlaing. Președintele indonezian Prabowo Subianto și-a anulat participarea din cauza protestelor violente din țara sa.

