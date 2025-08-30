Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) are loc în acest weekend la Tianjin, China, fiind prezentat de Beijing ca dovada capacității sale de a oferi o alternativă la instituțiile occidentale. La reuniune participă lideri din Asia și Orientul Mijlociu, inclusiv președintele rus Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi și alți șefi de stat, în ciuda rivalităților și diferențelor politice dintre țările membre. Evenimentul vine pe fondul tensiunilor globale și al dorinței Chinei și Rusiei de a promova o ordine mondială „multipolară”.

Xi Jinping folosește summitul pentru a-și consolida imaginea de „arhitect și gazdă” a unui nou centru de putere eurasiatic. Prezența premierului Modi are o importanță aparte, având în vedere relațiile tensionate ale Indiei cu Washingtonul și încercările de detensionare în raport cu Beijingul. În plus, participarea unor țări observatoare și partenere, precum Arabia Saudită, Egipt sau Turcia, extinde vizibil impactul diplomatic al reuniunii.

Pentru Putin, summitul oferă o platformă internațională de vizibilitate la scurt timp după întâlnirea sa din Alaska cu Donald Trump și în contextul continuării războiului din Ucraina. Moscova și Beijingul promovează cooperarea lor ca o „forță de stabilizare” globală, invocând o lume „multipolară” în opoziție cu ordinea condusă de SUA. Totodată, unii participanți, inclusiv liderii Iranului și Pakistanului, vor rămâne în China și pentru parada militară organizată la Beijing, menită să afișeze puterea militară chineză.

SCO, fondată în 2001 de China, Rusia și patru state din Asia Centrală, a evoluat de la un cadru de cooperare în materie de securitate la o platformă mai largă, incluzând acum Iranul și Belarusul, într-o direcție mai explicit anti-occidentală. Grupul organizează exerciții comune și schimb de informații în domeniul antiterorismului, dar ambițiile economice și de integrare regională rămân limitate.

Criticii subliniază că organizația este mai mult un spectacol diplomatic decât un mecanism eficient, din cauza divergențelor interne, a absenței unor poziții comune privind conflicte majore precum războiul din Ucraina și a incapacității de a gestiona tensiunile dintre propriii membri, de pildă India și Pakistan.

