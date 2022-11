Știri Externe „Putin nu se va calma până când nu va cuceri Kievul!” Negocierile nu pot pune capăt războiului din Ucraina, conform analizei ISW De Cosmin Stăniloiu, . Ultimul update Vineri, 18 noiembrie 2022, 09:05

Rusia acuză Ucraina că nu vrea să negocieze și susține că e gata de discuții cu Kievul, dar, în același timp, bombardează zilnic Ucraina. Istitutul pentru Studiul Războiului, un think tank american care realizează zilnic analize despre conflict, a publicat pe 17 noiembrie un text semnat de Frederick W. Kagan, directorul The Critical Threats Project, un proiect al American Enterprise Institute for Public Policy Research.