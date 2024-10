Imagini din satelit surprinse luna trecută la Cosmodromul Plesețk arată un crater cu un diametru de 62 de metri provocat, potrivit experților militari, de o explozie a rachetei RS-28 Sarmat înainte sau în timpul unui test. Acesta este al treilea – chiar al patrulea, după alte surse – test eșuat al acestei rachete balistice intercontinentale, notează autorul articolului, Sebastien Roblin. RS-28 Sarmat a avut un singur test de succes, pe 20 aprilie 2022, motiv pentru care liderul rus Vladimir Putin a cerut imediat să devină operațională, iar Roscosmos s-a supus ordinului în septembrie anul trecut.

Explozia de la Plesețk amintește de testul eșuat pe 9 august 2019 și soldat cu opt morți, printre care cinci oameni de știință, al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik (nume de cod NATO: SSC-X-9 Skyfall). Autorul precizează că americanii s-au confruntat la rândul lor cu astfel de eșecuri, dar la o scară mai redusă.

„Există vreun motiv pentru care aceste arme moderne și echipate de regulă cu capacități nucleare continuă să eșueze și, dacă da, există vreun factor comun în spatele dificultăților întâmpinate atât de SUA, cât și de Rusia?”, se întreabă Sebastien Roblin.

Probleme cu combustibilul lichid

Experții caută în continuare explicații asupra exploziei de la Plesețk. Pe 17 septembrie, Rusia a emis o notificare în privința zborurilor pentru perioada 19-23 septembrie, după care a anulat-o brusc două zile mai târziu.

Apoi, pe 20 septembrie, sateliții de detectare a incendiilor NASA au reperat un incendiu de amploare la Cosmodromul Plesetsk, în zona silozului de lansare Iubileinaia, construit în anii ’90 pentru dezvoltarea Topol-M, una dintre cele mai moderne rachete aflate în prezent în dotarea armatei ruse.

George Barros, analist la Institutul pentru Studiul Războiului, este de părere că „racheta a explodat la scurt timp după aprindere sau lansare”.

Pavel Podrig, expert rus în arme nucleare, spune în schimb că indiciile da la fața locului sugerează producerea unei explozii în siloz. John Ridge, analist din surse deschise specializat în rachete, împărtășește concluziile lui Podvig.

Experții se întreabă mai ales dacă a avut loc un incident în timpul alimentării sau scoaterii de combustibil. RS-28 Sarmat este propulsată cu combustibil lichid, o combinație de oxidant N204 și un lichid instabil incolor numit UDMH.

SUA nu mai folosesc combustibilul lichid pentru rachetele lor balistice intercontinentale. Motivul: rachetele propulsate cu combustibil lichid sunt mai complicat de proiectat și întreținut, în plus prezintă riscuri de siguranță, mai ales din cauza toxicității crescute, și complicații logistice. La urma urmei, combustibilul lichid nu poate sta la infinit în interiorul unei rachete.

Una dintre cele șase arme strategice cu care amenință Putin

Într-un discurs ținut în martie 2018 pe un ton amenințător la adresa SUA, Putin a numit racheta RS-28 Sarmat drept una dintre cele șase arme strategice noi care „asigură” dominația Rusiei asupra Occidentului. Dezvoltarea rapidă a acestei rachete, care a început în 2014, este în mare măsură o consecință directă a invaziei lansate în același an în Ucraina. În mod ironic, precursoarea RS-28 Sarmat, racheta R-36M2 Voevoda (nume de cod NATO: SS-18 Satan), a fost construită în Ucraina pe vremea când făcea parte din Uniunea Sovietică.

În 2008, Rusia a ratificat un acord cu Ucraina pentru a prelungi durata de viață a R-36M2 cu zece ani. Dar invazia rusă a determinat Kievul să nu mai ajute Moscova să-și recondiționeze armele nucleare. În cele din urmă, Rusia a început, din 2021, să retragă din serviciu R-36M2, doar aproximativ 35 rachete de acest tip rămânând operaționale.

Se presupune că RS-28 Sarmat are o rază de acțiune și o precizie mai mare decât Voevoda, putând lovi ținte situate până la 18.000 de kilometri distanță cu o marjă de eroare de 50 de metri. Dar, înainte de a-și atinge țintele, RS-28 Sarmat trebuie să fie capabilă să ajungă până la ele. Ori această rachetă a eșuat în repetate rânduri în timpul testelor, inclusiv în februarie 2023, când președintele american Joe Biden se afla la Kiev.

Aceste eșecuri nu a împiedicat Ministerul rus al Apărării să comande 50 de rachete. Aceste demersuri au fost făcute la solicitarea lui Vladimir Putin, care a venit în urma singurului test reușit, în aprilie 2022.

Diferența dintre programul de rachete al americanilor și cel al rușilor

„Eșecurile înregistrate de RS-28 Sarmat în timpul testelor indică probleme sistemice în programul de rachete al Rusiei? Este o concluzie tentantă, dar, din punct de vedere istoric, rachetele au implicat întotdeauna o mulțime de eșecuri în drumul spre succes”, afirmă autorul.

John Ridge avertizează că accidentele constatate în timpul testelor nu înseamnă neapărat că RS-28 Sarmat nu va fi perfecționată în cele din urmă, menționând că R-36M „a trecut prin mai multe eșecuri catastrofale în faza de testare, în special la început”.

„În general, rata de succes în testarea rachetelor balistice intercontinentale operaționale rusești este destul de ridicată”, remarcă Michael Kofman, expert în armata rusă, într-un interviu acordat pentru Popular Mechanics. Programul RS-28 Sarmat „este cu siguranță unul cu probleme. (Racheta – n.r.) nu pare a fi gata de luptă la distanță”, adaugă el.

În cazul SUA, armata a anulat trei teste ale rachetei hipersonice Dark Eagle în 2023, înainte de a efectua în cele din urmă un test reușit în iunie 2024.

Un analist din domeniul politicii de apărare care a lucrat pentru industria aerospațială americană a declarat pentru Popular Mechanics că eșecurile din SUA și Rusia provin din diferite cauze de bază. Dacă „doctrina SUA se bazează pe precizie”, chinezii și rușii se axează „pe viteză pentru supraviețuire”.

Analistul suspectează că problemele în cazul programului RS-28 Sarmat apar din cauza controlului scăzut al calității. Rușii se confruntă cu probleme „de buget și de personal, toate combinate cu faptul că își stabilesc așteptări prea mari”, spune el. În plus, adaugă analistul, Rusia recunoaște că armele sale nu vor fi la fel de precise sau la fel de fiabile precum cele americane. „Dar ei compensează printr-un număr mai mare, la fel cum proceda URSS. Este o strategie care funcționează oarecum pentru ei, dar ceva ce noi nu am tolera în industria noastră de apărare”, menționează el, sub rezerva anonimatului.

Un raport publicat în martie 2024 de Bulletin of Atomic Scientists estimează că Rusia are 326 de rachete balistice intercontinentale (în mare parte rachete post-sovietice Topol-M și Iars în lansatoare din silozuri și mobile, precum și 32 de R-36M2 rămase) echipate cu 1.246 de ogive nucleare. Așadar, eșecurile înregistrate de RS-28 Sarmat „nu afectează” descurajarea nucleară dintre SUA și Rusia, conchide Michael Kofman.

