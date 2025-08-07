Locul întâlnirii a fost stabilit, dar va fi anunțat ulterior, conform sursei citate. TASS menționează că această întâlnire la nivel înalt marchează un pas important în relațiile dintre cele două puteri mondiale.

Săptămâna viitoare, între 11 și 17 august, potrivit lui Ușakov, a fost desemnată de părți „ca punct de referință” pentru negocierile dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Detaliile întâlnirii sunt în curs de elaborare. Este dificil de spus câte zile vor dura pregătirile pentru aceasta, a remarcat consilierul lui Putin.

Miercuri, pe 6 august, au avut loc negocieri la Kremlin între Vladimir Putin și trimisul special prezidențial al SUA, Steve Witkoff. Iuri Ușakov a declarat că Witkoff a propus ideea unei întâlniri trilaterale – Vladimir Putin, Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski – dar partea rusă nu a dat vreun răspuns și nici n-a făcut comentarii legate de această propunere.

Știre în curs de actualizare