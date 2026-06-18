Atac de amploare asupra Moscovei

Imagini neconfirmate de pe rețelele sociale au surprins coloane groase de fum negru deasupra orașului, în timp ce alte videoclipuri arătau drone survolând capitala.

Atacul masiv a avut loc cu doar câteva ore înainte ca președintele rus Vladimir Putin să găzduiască liderii din Asia de Sud-Est la un summit în orașul Kazan, situat la aproximativ 700 de kilometri est de Moscova.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat că „forțele de apărare aeriană continuă să respingă un atac de amploare. Mai multe drone au reușit să ajungă la MNPZ (Rafinăria de petrol din Moscova)”.

Autoritățile au închis traficul pe străzile din apropierea rafinăriei, deși Sobianin nu a menționat amploarea pagubelor. Totuși, mai multe publicații rusești au relatat că instalația a fost cuprinsă de flăcări.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că o altă dronă s-a prăbușit într-o clădire de apartamente din districtul Jukovski, iar resturi de dronă au provocat un incendiu într-un centru comercial de la periferia capitalei.

Aeroportul Șeremetievo, cel mai aglomerat din Rusia, a anunțat că a evacuat pasagerii în «locații sigure» în timpul atacului și a restricționat zborurile.

Potrivit lui Sobianin, apărarea aeriană rusă a doborât 180 de drone în drum spre Moscova, în timp ce Ministerul Apărării din Rusia a raportat că peste 500 de drone ucrainene au fost interceptate în timpul nopții.

Efectele conflictului asupra Rusiei

Atacul asupra Moscovei, cel mai mare din ultimii doi ani, conform agenției de presă TASS, are loc în contextul intensificării loviturilor ucrainene asupra teritoriului rus.

În ultimele luni, Kievul a vizat rafinăriile de petrol care finanțează mașinăria de război a Moscovei, pe fondul stagnării discuțiilor diplomatice pentru încheierea conflictului care durează de peste patru ani.

De la începutul războiului, în 2022, Rusia a bombardat Ucraina aproape zilnic cu drone și rachete, în timp ce avansul trupelor pe frontul ucrainean a încetinit semnificativ în acest an. În paralel, economia Rusiei, aflată în stare de război, suferă din cauza inflației ridicate, a deficitului de forță de muncă și a costurilor mari ale împrumuturilor.

Summit ASEAN în Kazan

În timp ce Moscova se confrunta cu atacul aerian, Vladimir Putin se pregătea să primească liderii din Asia de Sud-Est la Kazan, în cadrul unui summit ASEAN. Premierii din Thailanda, Vietnam, Cambodgia, Laos, Malaysia și Singapore, precum și președintele filipinez Ferdinand Marcos, au participat la eveniment.

Putin încearcă să proiecteze o imagine de stabilitate în Rusia, în pofida impactului social și economic al războiului.

Cu toate acestea, liderul rus refuză constant discuții directe cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, insistând că Moscova intenționează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei prin forță.

Conform AFP, războiul declanșat de Rusia în 2022 a devenit cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial, cu sute de mii de morți și zone întinse din estul și sudul Ucrainei devastate de lupte.

Războiul dronelor atinge un nou punct critic. Ucraina a lovit din nou o rafinărie de petrol de importanță strategică din Moscova, marcând al doilea atac de succes asupra aceleiași facilități energetice în decurs de doar o săptămână. Lovitura subliniază capacitatea crescută a Kievului de a străpunge sistemele de apărare aeriană ale capitalei ruse.

Sistemele de apărare ale Moscovei, din nou depășite

Atacul, confirmat de surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene și susținut de imagini apărute pe rețelele de socializare, a vizat o instalație cheie pentru aprovizionarea cu combustibil a regiunii moscovite, potrivit TASS. Exploziile au fost raportate la primele ore ale dimineții, generând incendii masive vizibile de la kilometri distanță.

Potrivit martorilor oculari și clipurilor video publicate pe canalele locale de Telegram, mai multe drone de atac au fost observate zburând la joasă înălțime deasupra suburbiilor Moscovei, înainte de a se prăbuși în perimetrul rafinăriei.

Mai multe drone au lovit rafinăria de petrol din Moscova, situată în districtul Kapotnia din sud-estul oraşului, a declarat Serghei Sobianin, primarul capitalei ruse. Peste 60 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte, a spus el. „Forţele de apărare aeriană continuă să respingă un atac masiv”, a adăugat edilul.

Primarul Moscovei a declarat că echipele de intervenție și pompierii au fost mobilizate imediat la fața locului și că, din primele informații, nu s-au înregistrat victime în rândul civililor sau al personalului platformei industriale.

O nouă înregistrare video, geolocalizată și verificată de jurnaliștii rețelei americane CNN, surprinde amploarea distrugerilor provocate de cel mai recent atac cu drone asupra infrastructurii energetice din Moscova. Imaginile arată momentul exact în care o explozie violentă zguduie complexul industrial rusesc.

În clipul video se poate observa inițial o coloană de fum negru și dens care se ridică dintr-o secțiune a instalației de rafinare.

La doar câteva secunde diferență, o a doua explozie, considerabil mai puternică, lovește o altă parte a complexului. Deflagrația a fost atât de violentă încât a aruncat în aer acoperișul unui rezervor de mari dimensiuni utilizat pentru depozitarea combustibilului.

Al doilea atac în doar 48 de ore asupra aceleiași ținte

Lovitura de joi accentuează vulnerabilitatea sistemelor de securitate din jurul capitalei ruse. Această nouă operațiune vine la o distanță extrem de scurtă după ce un alt atac cu vehicule aeriene fără pilot (UAV) a provocat daune semnificative în perimetrul aceleiași facilități rusești.

Marți, primarul Serghei Sobianin declarase oficial că un atac cu drone „a avariat o instalație din incinta” rafinăriei. Acea primă lovitură forțase deja conducerea platformei industriale să oprească temporar toate operațiunile tehnologice.

Strategia Kievului: Sufocarea mașinăriei de război a Kremlinului

Această nouă operațiune face parte dintr-o campanie extinsă și sistematică a forțelor ucrainene de a reduce capacitatea economică și logistică a Rusiei. Prin țintirea rafinăriilor, Ucraina urmărește diminuarea exporturilor de produse petroliere, o sursă vitală de venituri pentru bugetul de război al Federației Ruse.

Totodată, se urmărește crearea de crize de aprovizionare cu carburant pe piața internă rusă și pentru logistica armatei ruse de pe front.

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