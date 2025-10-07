Radarele neînregistrate vor fi dezactivate

Potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, începând cu 1 decembrie, toate dispozitivele neînregistrate vor trebui dezactivate.

Șoferii vor putea contesta și anula amenzile bazate pe măsurătorile acestora.

Platforma online pentru înregistrare

O platformă online a fost activată pentru a monitoriza evidența camerelor de viteză. Municipalitățile trebuie să introducă detalii precum numele, numărul de serie, aprobările ministeriale, codul cadastral, tipul dispozitivului și locația.

„Orice modificare sau completare a datelor introduse trebuie raportată imediat. Datele introduse de municipalități vor fi publicate pe portalul oficial al Ministerului și vor fi accesibile publicului”, se arată pe site-ul Ministerului.

Consecințe pentru camerele neînregistrate

După 1 decembrie, camerele neînregistrate vor fi dezactivate.

„Introducerea datelor pentru fiecare dispozitiv reprezintă o condiție necesară pentru utilizarea sa legitimă”, conform Ministerului.

Amenzile emise după 30 noiembrie pe baza camerelor neînregistrate vor fi considerate nule, fiind emise de dispozitive „ilegale”. Acest lucru permite șoferilor să conteste și să solicite anularea amenzilor.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Problema omologării rămâne nerezolvată

Noua platformă nu rezolvă problema de lungă durată a omologării. În 2024, Curtea Supremă de Casație a Italiei a decis că amenzile emise de dispozitive aprobate, dar neomologate, sunt ilegale.

Diferența dintre aprobare (procedură administrativă) și omologare (confirmare tehnică) creează incertitudine juridică.

Până acum, camerele din Italia au fost doar aprobate, nu și omologate, ceea ce a dus la contestarea amenzilor în instanță. Fără o intervenție legislativă clară, această problemă continuă să genereze incertitudine juridică pentru șoferi, autorități locale și instanțe, o soluție părând încă departe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE