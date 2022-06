Radiografia celor trei firme implicate în podul prăbușit: angajați condamnați pentru furt de pietriș și copii botezați de șeful CJ

Podul de la Luțca e parte dintr-un contract mult mai mare de reabilitare, modernizare sau consolidare de drumuri județene și poduri. Conform publicației locale Ziar Piatra Neamț, preluat și de restul presei din județ, contractul a fost semnat acum aproape 3 ani, pe 27 iulie 2019, de Ionel Arsene și reprezentanții companiilor de construcții.

Cei care s-au ocupat de reabilitarea podului prăbușit sunt apropiați ai președintelui CJ Neamț, Ionel Arsene

Au fost acordate lucrări de peste 264 de milioane de lei, aproximativ 53 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II.

Asocierea care a câștigat contractul avea 8 firme în componență: Aqua Parc SRL, ca lider de asociere, și 7 firme ca asociate. E vorba de Mavgo Holding, Danlin XXL, Darcons, Trust CCDP, Hydrostroy AD, Alido Proiect și Rutier Consult SRL.

Potrivit fostului ministru al transporturilor, Cătălin Drulă, Aqua Parc și Mavgo Holding sunt cele două firme care s-au ocupat de reabilitarea podului.

Alte surse, precum TVR, dar și imagini de la fața locului, arată că o altă firmă care a lucrat reparațiile de la pod a fost Darcons SRL.

Prinși la furat de pietriș

Darcons SRL, una dintre firmele asociate care au reabilitat podul de la Luțca, a fost condamnată în 2019 pentru extragere a agregatelor minerale fără autorizație.

Mai exact, angajații societății Darcons au fost prinși cărând pietriș cu autocamioanele din albia râului Moldova, punând în pericol siguranța conductei de gaze de înaltă presiune a Transgaz.

Muncitorii de la Darcons, în timp ce lucrau la reabilitarea podului

Cum au fost prinși? Pe 4 martie 2014, un operator conducte în cadrul S.N. Transport Gaze Naturale Transgaz – Exploatare Teritorială Bacău se afla în misiune de serviciu în zona Simionești-Gherăești din județul Neamț. El a observat mai multe utilaje care efectuau lucrări în albia râului Moldova.

Lucrările erau la aproximativ 200 de metri în aval de traversarea aeriană a conductei de transport gaze naturale DN500.

Urmărindu-le activitatea, angajatul Transgaz a constatat că un excavator lua balast din albia râului și îl transporta la camioanele oprite pe marginea râului. Și-a anunțat de îndată superiorul din cadrul SNTGN, dar și autoritățile locale.

În urma verificărilor, s-a constatat că nu era emis niciun aviz de specialitate pentru a se efectua lucrări în apropierea conductei de transport gaze naturale DN500. Transgaz a sesizat autoritățile, inclusiv Administrația Națională a Apelor Române. Ei au avertizat că societatea Darcons „efectuează lucrări neautorizate în zona de siguranță a traversării aeriene peste râul Moldova a conductei F2 DN500 mm Secuieni-Gherăești, punând în pericol integritatea sistemului de transport al gazelor naturale”.

Recomandări Baronul PSD, la inaugurarea podului prăbușit: „Dragi nemțeni, vă garantez că zeci de ani podul de la Luțca nu va mai reprezenta vreo problemă”

Potrivit datelor din dosar, consultate de Libertatea, la cercetările efectuate la fața locului a fost descoperită o groapă cu dimensiunile 10×8 m. De acolo era scos balastul cu excavatorul și încărcat în camioanele societății Darcons. Practic furau pietriș din albia râului.

În momentul declanșării anchetei, societatea Darcons o avea ca administrator pe Maria Vasilica Tăbăcaru.

Au prezentat documente valabile altui an

Pentru a-și justifica prezența în albia râului Moldova și activitățile desfășurate acolo, reprezentantul societății a declarat anchetatorilor că efectuase o lucrare de decolmatare în albia râului. Lucrarea fusese făcută la solicitarea verbală primită din partea companiei Apa Serv Neamț, entitate aflată în subordinea Consiliului Județean Neamț.

Firma a spus că ce făceau ei ar fi avut rolul de a dirija apa râului Moldova spre frontul de captare Pildești-Simionești. Asta pentru perioade de secetă și debite mici. Oficialii Darcons au susținut că au autorizație. Probele i-au contrazis, documentele prezentate de ei fiind valabile pentru anul anterior lucrărilor.

Prima instanță: achitare

Reprezentanții ABA Siret au mai comunicat judecătorilor că lucrările efectuate de Darcons SA erau de terasamente și nu aveau legătură cu lucrările care au făcut obiectul notificărilor depuse drept justificare.

Într-o primă instanță, Judecătoria Roman a dispus achitarea societății Darcons, judecătorii invocând că nu s-a probat de o manieră neechivocă existența faptelor deduse judecății.

Într-o primă instanță, Judecătoria Roman a dispus achitarea societății Darcons, judecătorii invocând că nu s-a probat de o manieră neechivocă existența faptelor deduse judecății.

Hotărârea pronunțată pe 7 septembrie 2018 a fost contestată de procurori. În calea de atac, Curtea de Apel Bacău a răsturnat sentința primei instanțe. Instanța de apel a dispus condamnarea societății Darcons și a unui reprezentant al acesteia.

Răsturnare de situație în apel: „S-a creat o stare de pericol”

„Prima instanță a făcut o evaluare și o interpretare greșite ale probatoriului administrat în cauză, cu consecința pronunțării unor soluții de achitare netemeinice”, au motivat judecătorii Curții de Apel Bacău.

Instanța a subliniat că în urma activității desfășurate de Darcons în albia râului „s-a creat o stare de pericol pentru integritatea conductei magistrale de gaz în apropierea căreia s-a efectuat lucrarea de extragere de agregate minerale”.

Găsită vinovată pentru extragere a agregatelor minerale fără autorizație, societatea Darcons a fost condamnată de Curtea de Apel Bacău la plata unei amenzi penale în cuantum de 30.000 de lei. Decizia instanței, pronunțată pe 19 septembrie 2019, a fost definitivă. După pronunțarea ei, societatea Darcons a exercitat o cale extraordinară de atac, contestație în anulare, care a fost respinsă de Curte ca fiind inadmisibilă.

Firma unui fost consilier județean

Conform termene.ro, cel care deține firma Darcons, cea de-a treia care a lucrat la pod, este Romică Rotaru.

G4Media a scris că acesta este fost consilier județean PSD și tatăl fostului deputat PSD Alexandru Rotaru. Rotaru a fost deputat PSD între 2016 și 2020.

A doua firmă, Aqua Parc, deținută de oamenii lui Arsene

Presa locală a scris în mai multe rânduri despre legăturile dintre oamenii din spatele companiei Aqua Parc – tatăl și fiul cu același nume, Gheorghe Vlasie – și conducerea județului, în speță cu președintele Consiliului Județean, Ionel Arsene. Publicația Newsweek a urmărit firul fondării companiei.

Firma a fost înființată în 2004 de Gheorghe Vlasie – junior – alături de doi asociați, iar din 2008 a fost preluată integral de către Vlasie. El a început să lucreze împreună cu tatăl său în companie din 2013, iar din același an i-a cedat integral compania tatălui său.

Newsweek scrie că există un dosar DIICOT din 2016 care anchetează compania Aqua Parc pentru dezvoltarea unui sistem de „degrevare ilegală de la plata sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe și impozite”.

De la începutul anului 2021, compania și-a schimbat denumirea în S.C. Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi S.R.L, dar a continuat să câștige contracte cu administrațiile locale din Neamț și cu Consiliul Județean. Newsmoldova.ro scrie despre faptul că în intervalul 2019 – 2021, compania a adunat contracte de peste 300 de milioane de euro în toată țara, participând atât singură, când și în diferite asocieri la licitații publice.

Ce zice fostul ministru

Despre unul dintre aceste contracte a scris pe Facebook și fostul ministru al transporturilor Cătălin Drulă. Acesta a explicat că în momentul în care a ajuns la minister a anulat o licitație pentru dublarea DN71 Bâldana – Târgoviște, pe care o câștigase asocierea AQUA PARK și MAVGO HOLDING, companii implicate în reabilitarea podului de la Luțca și, conform lui Drulă, „apropiate de Ionel Arsene”.

„Când am venit la minister, am anulat licitația pentru dublarea DN71 Bâldana-Târgoviște pe care o câștigase AQUA PARK și nu reușea să depună garanția. Am lansat, în schimb, proiectul unui drum rapid modern prin afara satelor: drumul expres București-Târgoviște. (…) A venit Grindeanu la minister. Prioritatea sa, în primele zile de mandat? Relansarea dublării pe DN71, trebuia servit baronul de Neamț. Cine a depus ofertă? MAVGO HOLDING. Băieții nu se lasă până nu intră la cașcaval”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Ce spune firma

Contactați telefonic de Libertatea, reprezentanții Aqua Parc au declarat că în momentul de față adună toate documentele necesare în legătură cu proiectul podului de la Luțca împreună cu celelalte părți implicate în proiect: autoritățile județene și companiile care fac parte din asociere.

Întrebați care a fost rolul lor în lucrarea de reabilitare a podului, aceștia au precizat doar că „nu am avut noi rolul principal, dar vă pot spune mai multe după finalizarea analizei interne”.

Mavgo, firmă-soră

A treia firmă care a lucrat la pod a fost Mavgo Holding. În 2020, Libertatea arăta că Mavgo Holding, firmă apropiată de Arsene, vrea să exploateze granit în zone protejate din Munții Măcin.

E o firmă-soră a celor de la Aqua Parc, în spatele ei aflându-se același Gheorghe „Ginel” Vlasie, al cărui fiu a fost botezat de șeful CJ Neamț, Ionel Arsene, conform G4Media.

Deși a înființat Aqua Parc în 2004, Vlasie era în acel moment doar simplu angajat în acte la Aqua Parc.

Vlasie e un personaj influent în Moldova, fiind implicat, conform aceleiași surse, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat. În actele Mavgo apare ca unic acționar și administrator un tânăr din Neamț, Gabi-Constantin Cojocaru. Însă sursele Libertatea, care cunosc de aproape companiile, spun că acesta nu avea nicio putere decizională, „fiind doar un interpus”.

Foto: Inquam Photos/ Ionuț Corfu

