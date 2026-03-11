Trupe și echipamente americane, dislocate în două baze aeriene

Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat anterior, cu majoritate de voturi, hotărârea care să permită, conform scrisorii președintelui României, prezența în baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilități ale Statelor Unite, care se vor desfășura pe o perioadă determinată.

De asemenea, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat miercuri solicitarea SUA de a trimite în România trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare.

Statele Unite vor trimite în România circa 400-500 de militari. Solicitarea SUA a vizat însă două baze aeriene din țară, atât Mihail Kogălniceanu din județul Constanța, despre care s-a vehiculat inițial, cât și Câmpia Turzii, din județul Cluj, au transmis mai multe surse oficiale pentru HotNews.

De asemenea, solicitarea ar viza o perioadă temporară, de 90 de zile și dacă va trebui prelungită, este nevoie de o nouă convocare a CSAT.

„Cel mai repede vor veni avioanele de alimentare”, au explicat aceleași surse.

La baza aeriană de la Câmpia Turzii vor fi relocate sistemele de observație și culegere de informații – în special dronele – precum și avioanele de realimentare care nu pot fi găzduite la baza de la Kogălniceanu din motive logistice. În prezent, la Câmpia Turzii este deja dislocat un detașament american dotat cu drone MQ-9 Reaper.

Nicușor Dan subliniază că echipamentele americane sunt defensive

Președintele Nicușor Dan spune că aceste echipamente vor fi dislocate pe teritoriul țării în baza acordului de parteneriat între România și Statele Unite.

„Punctul al treilea al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu”, a precizat șeful statului, după ședința CSAT de miercuri.

El a adăugat că aceste echipamente sunt unele defensive: „Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice”.

Nicușor Dan i-a „asigurat” pe români că „nu au motive de îngrijorare” și că „țara lor este una sigură”.

„Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci, îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a precizat Nicușor Dan.

