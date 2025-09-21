A repetat experimentul lui Ciolacu

Radu Miruță a afirmat, la Digi24, că a cumpărat exact aceleași produse cu prețul plafonat, pe care le-a achiziționat și Marcel Ciolacu, și că a dat mult mai mult pe el, la o distanță de câteva luni.

„Eu vă spun exemplul personal. După ce domnul Ciolacu anul trecut a anunţat că se plafonează preţurile şi a mers în acel celebru filmuneţ în care a cumpărat de 100 de lei nişte produse care aveau preţul plafonat, eu m-am dus patru luni mai târziu în acelaşi magazin, acelaşi lanţ de magazine şi am cumpălat item cu item, liniuţă cu liniuţă, exact aceleaşi produse. Au costat 127 de lei sau 130 de lei”, a declarat Radu Miruţă.

El subliniază că prețuriile nu stau pe loc că „urlă un politician la ele”.

„Preţurile nu stau ele într-un anume cadru pentru că urlă un politician la ele. Preţurile nu scad că ţipă un ministru la ele. Preţurile scad sau cresc în funcţie de cum se desfăşoară relaţia aceasta economică. Mai mult decât atât, oamenii nu cumpără doar lista asta mică de produse fixă, pentru care nişte politicieni ţipă să se rămână acolo. Oamenii cumpără ce au nevoie, adică un spectru mai larg. Spectrul mai larg pe care oamenii îl cumpără, de fapt, îl cumpără cu preţuri crescute pentru a compensa altele care pot fi fixate din pedala unui Guvern într-un anume interval”, a explicat Miruţă.

Ministrul spune că oamenii nu au avut un câștig în urma plafonării prețurilor la alimentele de bază

Întrebat dacă plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost o măsură inutilă, ministrul a răspuns: „Eu nu spun că a fost degeaba, spun că, per ansamblu, oamenii nu au avut un câștig, din punctul meu de vedere, raportat la ce cumpără, vizavi de banii pe care trebuiau să-i plătească. Și v-am dat exemplu mai devreme: am cumpărat exact produsele sugerate de fostul premier Ciolacu, exact pe perioada în care prețurile erau plafonate, și ele au crescut. În loc de 100 lei, am dat 130 lei. Quod erat demonstrandum (ceea ce era de demonstrat)”.

Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial, introdusă prin OUG 67/2023, care a intrat în vigoare pe 30 iulie 2023 și care a fost extinsă până la data de 30 septembrie. Astfel, românii ar putea plăti mai mult, începând cu 1 octombrie 2025, pentru alimentele de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete





