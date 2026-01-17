Radu Miruță a discutat, la TVR Info, despre cât de transparent poate fi făcut public ajutorul militar oferit de România Ucrainei.

„În primele zile când am venit la minister, m-am gândit mult la abordarea asta și am încercat să fac o sumă vectorială din toate componentele pe care le-am auzit în spațiul public. Vă spun care e judecata mea și la ce rezultat am ajuns. Ce ține exclusiv de bani, pur și simplu dai cash, faci transfer bancar, nu am nicio problemă să fie public. Și ăsta e motivul pentru care hotărârea de guvern din ultimele zile ale anului 2025 a fost publică. Exista posibilitatea birocratică să fie trecută la secret: să nu apară pe ordinea de zi a guvernului, să nu se publice în Monitorul Oficial”, a precizat ministrul Apărării.

El a mai spus că banii nu ajung direct în Ucraina și că sprijinul este gestionat prin mecanismele NATO.

„Judecata a fost că nu se poate extrage nimic tactic pentru Armata Română spunând doar suma de bani. Banii ăștia nu merg direct ucrainenilor. Am auzit «Miruță, Țoiu, nu știu, domnul Bolojan au dat banii ucrainenilor». Nu direct. Banii ăștia au fost primiți în bugetul NATO, gestionați de un program propus de Statele Unite, care are o abordare, dacă este să ne decuplăm un pic emoțional, corectă”, a adăugat Radu Miruță.

În continuare, ministrul a explicat: „Statele Unite spun: «Am ajutat Ucraina foarte mult. Vrem să ajutăm în continuare. Ce ne solicitați voi, ca țări ale Uniunii Europene, să ajutați, puneți și voi bani». Și țările au început să contribuie cu bani ca Statele Unite să transmită armament de care are nevoie Ucraina. Eu cred că e o decizie corectă, onestă, și în ajutorul Ucrainei, și în ajutorul României. Pentru că cei care critică ajutorul acesta pe care România îl dă Ucrainei ar trebui să se întrebe cam în ce logică ar judeca dacă ar fi rușii la Galați. Și dacă am vedea la știri că au mai înaintat 30 de kilometri.”

Ministrul Apărării spune că sprijinul pentru Ucraina trebuie privit și prin prisma experiențelor istorice ale României.

„România să-și amintească bine, chiar dacă au trecut două generații sau aproape trei, cum a fost când decideau rușii aici. Pentru că pe toți cei pe care îi aud eu astăzi acuzând lucrurile astea nu i-am văzut trimițându-și copiii în Rusia. I-am văzut trimițându-și în Franța sau în Germania. Nu i-am văzut nici făcând afaceri acolo, i-am văzut făcându-și în zona democratică a continentului”, a precizat Radu Miruță.

De asemenea, el a confirmat că România a oferit și sprijin în produse și echipamente, dar că acest tip de ajutor nu poate fi detaliat public fără riscuri.

