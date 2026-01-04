Scriitorul Radu Paraschivescu a făcut haz de necaz duminică, răspunzând cu umor la valul de glume care au circulat în mediul online referitoare la asemănarea lui cu liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, recent capturat de SUA.

Radu Paraschivescu a postat un mesaj pe rețelele de socializare, demonstrând că știe să trateze situația cu mult umor și autoironie, iar reacția sa nu a întârziat să atragă sute de comentarii din partea fanilor și internauților.

„Mai întâi s-a vorbit de răscumpărare și de negocieri cu răpitorii. Pe urmă s-a evocat ideea unui comando care să intervină rapid și eficient. Până la urmă s-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate. După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu. Cu o condiție: să port un tricou cu al lui Supertramp. Vă mulțumesc tuturor pentru grijă și pentru solidaritate”, a scris Radu Paraschivescu pe Facebook.

Cum au reacționat fanii lui Radu Paraschivescu

Majoritatea mesajelor au continuat tonul glumeț, apreciind modul relaxat în care scriitorul a gestionat comparațiile amuzante. „Dacă vreți acum niște senzații tari, faceți o vizită în Venezuela!”, a fost comentariul unui român. „Free Paraschivescu! Luați labele de pe barilii literari!”, a adăugat altul. „Dacă eram ziarist eu scriam un articol despre cum americanii au capturat în Venezuela o sosie a scriitorului Radu Paraschivescu!”, este un alt comentariu.

Filmul capturării președintelui Venezuelei

Trump a spus într-o conferință de presă, citat de BBC, că armata americană a luptat împotriva „unei fortărețe militare puternice” din inima orașului Caracas pentru a-l aduce pe Maduro „în fața Justitia”.

El compară acest lucru cu operațiunile militare anterioare împotriva Iranului – inclusiv împotriva țintelor nucleare.

„Nicio națiune din lume nu a putut realiza ceea ce a realizat America ieri”, a spus el. Toate capacitățile militare venezuelene au fost „lipsite de putere” în atac, potrivit președintelui american.

El a adăugat că luminile din Caracas au fost stinse în timpul operațiunii „datorită unei anumite expertize” pe care o are America.

Armata americană a menținut „elementul surpriză”, după ce a demontat și a dezactivat sistemele de apărare aeriană venezuelene, spune generalul Caine.

El spune că au ajuns la complexul lui Maduro la ora 01:01 ET și au izolat zona. La sosirea acolo, elicopterele „au fost atacate” și au răspuns cu „o forță copleșitoare”, spune el. Un elicopter a fost lovit, dar toate aeronavele americane au putut să se întoarcă acasă, spune el.

Maduro și soția sa au „capitulat” apoi și au fost luați în custodie de Departamentul de Justiție, spune Caine, iar ulterior au fost îmbarcați pe nava USS Iwo Jima.

Nicolas Maduro și soția lui sunt acuzați de narcoterorism

Atât Maduro, cât și soția sa „se confruntă acum cu justiția americană”, spune Trump, adăugând că au fost puși sub acuzare în districtul sudic al orașului New York pentru „campania lor de narcoterorism mortal” împotriva SUA și a cetățenilor săi.

Toți politicienii și militarii din Venezuela ar trebui să înțeleagă că ceea ce i s-a întâmplat lui Maduro li se poate întâmpla și lor, a mai declarat Trump.

„Poporul venezuelean este din nou liber”, adaugă el. De asemenea, spune că America este o națiune „mai sigură” și „mai mândră” astăzi.

Apoi i-a dat cuvântul secretarului Apărării, Pete Hegseth, care a început prin a descrie operațiunea de această dimineață drept „un raid masiv comun militar și al forțelor de ordine, executat impecabil”.

Maduro „a avut șansa lui, la fel cum Iranul a avut șansa lui”, a spus Hegseth, dar „și-a irosit șansele”, a adăugat el.