Șeful DSU, invitat la postul B1TV a condamnat ”mesajele de negaționism” care sunt răspândite pe toate mediile și care fac mult rău.

”Noi nu am terminat valul 1. Singura soluție e oprirea modului în care se răspândește. Trebuie să pregătim următoarea fază. Trebuie să avem ce ne trebuie să fim pregătiți mai ales pentru toamnă. Să încercăm să limităm pe cât se poate răspândirea. Să ajungem cu mesajele la oamenii de rând”, a declarat Raed Arafat pentru B1TV.

Despre estimarea Guvernului că am putea avea 1.600 de infectări zilnice cu coronavirus la mijlocul lui august, Arafat a spus: ”Este un calcul făcut împreună cu INSP, pe baza modului în care crește numărul cazurilor. Acest număr poate fi redus, dacă oamenii respectă regulile. Deja suntem la un nou record azi. Situația nu e deloc OK din punct de vedere al creșterii numărului de cazuri. Mesajele de negaționism răspândite pe toate mediile nu fac decât, dacă ele sunt ascultate, să distrugă lupta împotriva coronavirusului.(…) Suntem sub o formă de atac hibrid. Nu se întâmplă doar la noi”.

Raed Arafat a vorbit și despre cât de importantă este izolarea persoanelor testate pozitiv, chiar dacă nu au simptome.

Raed Arafat a vorbit și despre cât de importantă este izolarea persoanelor testate pozitiv, chiar dacă nu au simptome.

”Pacientul și acum va putea să refuze tratamentul, dar problema izolării nu mai e doar problema lui. Problema carantinării nu mai e problema pacientului, e a comunității. Pacientul nu mai poate să aibă o decizie absolută în acest sens. Dar asta s-a cerut (ca pacientul să aibă posibilitatea de a ataca în instanță) Am avut parte de tragedii. Unii în trei zile s-au agravat sau chiar au decedat. Nu a fost o exagerare când am spus că trebuie monitorizat, că nu știi cum evoluează. Pacientul poate fi investigat până în 48 de ore. Pacientul, dacă nu vrea, poate sesiza DSP, care emite act de izolare, ce poate fi contestat în instanță” a mai explicat Arafat.

Legat de medicii care au luat în derâdere pericolul reprezentat de coronavirus: ”Cei care comentează acest lucru cu vehemență cred că nu au stat de vorbă cu colegii epidemiologi, cu colegii de la Infecțioase.(…) Când OMS îți spune că e pandemie, nu mai stai să te joci. Sistemele sanitare nu erau pregătite, erau setate pe câți bani aduc pacienții, pe câți bani sunt cheltuiți cu pacienții. Ce a fost în Italia e dezastru, ce e în SUA e dezastru. Unii au respectat regulile că știau că trebuie, alții, de teamă și alții n-au respectat deloc, crezând că nu vor fi luate măsuri”.

