Raiffeisen s- a oferit să plătească aproximativ 1,2 ori valoarea contabilă a Garanti, arată sursa citată.

Tranzacția raportată pentru unitatea BBVA din România vine în contextul în care Comisia Europeană intenționează să introducă o propunere pentru a facilita companiilor din regiune extinderea prin achiziții transfrontaliere, în cadrul primei revizuiri a regulilor privind fuziunile din ultimii peste douăzeci de ani.

Reuters nu a putut verifica imediat informația. BBVA și Raiffeisen au refuzat să comenteze.

Imperiul austro-bancar, conectat la Rusia

Raiffeisen a raportat în ianuarie o creștere de 48% a profitului consolidat preliminar pentru 2025, determinată de accelerarea creșterii creditelor.

Banca austriacă a anunțat în decembrie anul trecut că fostul său director financiar, Michael Hoellerer, va prelua funcția de director general al băncii începând cu iulie 2026.

Banca austriacă a fost în centrul criticilor în ultimii ani din cauza filialei sale din Rusia. Aceasta a fost acuzată că permite Rusiei ocolirea sancțiunilor și facilitează spălarea de bani.

Tranzacții pe bandă

În ultimii ani au avut loc mai multe achiziții în domeniul bancar românesc: Banca Transilvania a cumpărat Volksbank, Bancpost și afacerile din România ale OTP, în vreme ce Unicredit a preluat Alpha Bank, iar Intesa a preluat First Bank.

De asemenea, banca de stat Eximbank a preluat Banca Românească.