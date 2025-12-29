„Modul în care 4 judecători CCR sfidează o ţară întreagă mă determină să iniţiez o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR”, a transmis Raluca Turcan pe Facebook.

Deputatul PNL a precizat și cum vrea să modifice legea:

„Sancțiuni pentru boicotarea nejustificată a adoptării unor decizii. CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piață! Dreptul și principiile trebuie să primeze!;

recuzarea de drept, atunci când un judecător se află în conflict de interese cu o cauză judecată;

posibilitatea revocării de către Parlament a judecătorilor care încalcă flagrant Constituția”.

La rândul său, Dominic Fritz a transmis, tot pe Facebook, că „joculețele tactice pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină” și că „miza pare să fie protejarea unor rețele de interese în interiorul justiției și a privilegiilor lor”.

„E mai evident ca niciodată că este o urgență reală reforma Curții Constituționale, că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup și comenzile de partid. Lucru pe care USR îl cere public, de altfel, de ani buni. Pentru cei care refuză să-și facă treaba, există procedura încetării mandatului. Chiar și pentru judecători ai CCR”, a conchis președintele USR.

Amintim că Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, cei patru judecători ai Curții Constituționale numiți de PSD, au blocat decizia privind pensiile speciale ale magistraților și s-au revoltat contra șefei lor, Simina Tănăsescu, pe care au acuzat-o de lucruri „fără precedent”.

Mai exact, cei patru au ieșit din sală duminică, 28 decembrie, și nu s-au mai întors, iar luni, 29 decembrie, nici nu au mai venit la ședința în care urma să se dea verdictul la pensiile speciale. Este vorba despre al doilea proiect al Guvernului condus de Ilie Bolojan, contestat și el la CCR de Înalta Curte, condusă de Lia Savonea. Următorul termen va fi vineri, 16 ianuarie 2026.

Mai amintim că decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a se atinge de pensiile judecătorilor și procurorilor a stârnit proteste, blocarea justiției prin greve și amenințări ale magistraților la nivel înalt. De exemplu, procurorul general al României, Alex Florența, l-a avertizat într-o discuție privată pe premierul Bolojan că procesele, care și așa durează mult, vor dura și mai mult, iar calitatea justiției va scădea.





