SBU a anunțat, pe 1 septembrie, că l-a acuzat pe liderul cecen Ramzan Kadîrov de crime de război împotriva soldaților ucraineni.

Investigatorii susțin că Ramzan Kadîrov a recunoscut public că a ordonat luptătorilor săi să ucidă militarii ucraineni pe câmpul de luptă, în loc să-i ia prizonieri.

De asemenea, el ar fi comandat ca soldații capturați în Cecenia să fie plasați pe acoperișurile siturilor militare din Groznîi, pentru a servi drept scuturi umane împotriva atacurilor cu drone.

„Aceste declarații sunt o încălcare a legilor și obiceiurilor de război aplicabile în conflictele armate în conformitate cu Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale”, a menționat SBU pe Telegram.

Kadîrov a fost notificat în absență de suspiciune în temeiul Părții 1 a Articolului 438 din Codul Penal al Ucrainei, care se referă la crime de război.

În martie 2025, proiectul „Novini Priazovia” a raportat că în Cecenia ar putea exista peste 150 de prizonieri de război ucraineni, cei mai mulți în Groznîi.

În august 2022, Kadîrov a fost acuzat în Ucraina de declanșarea unui război agresiv, de tentativă deliberată de modificare a granițelor țării și de justificare a agresiunii armate a Rusiei în 2014. Acuzații similare au fost aduse ulterior șefului adjunct al Gărzii Naționale Ruse pentru Cecenia, Daniil Martinov, și comandantului grupului tactic al celui de-al 249-lea batalion motorizat separat, Husein Mejidov.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Ramzan Kadîrov va împlini 49 de ani pe 5 octombrie. Pe 7 mai, el și-a exprimat dorința de a nu mai fi liderul Ceceniei și i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să fie eliberat din funcția pe care o ocupă din 2007. Însă în urma unei „întâlniri de lucru” cu liderul de la Kremlin, Kadîrov a anunțat că „va îndeplini ordinul” lui Vladimir Putin de a-și continua activitatea.

Presa rusă independentă a scris, de mai multe ori, că starea de sănătate a liderului cecen se deteriorează, activând scenariul schimbării puterii în republică.

Comandantul de la Groznîi, sprijin pentru președintele rus Vladimir Putin, s-ar fi resemnat cu verdictul medicilor, a început transferul de putere și a consolidat pozițiile copiilor săi și ale acoliților săi în structura de stat.

De fiecare dată, Kadîrov a negat că este grav bolnav

Au existat zvonuri despre relațiile tensionate cu Putin. „Istorii Importante” a raportat că motivul ar fi negocierile secrete ale liderului cecen cu țările arabe, în care ar fi discutat despre posibile garanții de securitate pentru familia sa și protejarea activelor.

Temutul lider al cecenilor a fost în război împotriva Rusiei, dar a devenit între timp aliatul lui Vladimir Putin. Kadîrov ar fi trimis 12.000 pe soldați în Ucraina, însă cifra nu a fost confirmată din surse independente

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE