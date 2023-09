De luni de zile se speculează că șeful extrem de influent al Ceceniei, în vârstă de 46 de ani, acuzat de grupurile pentru apărarea drepturilor omului că ar conduce un „regim totalitar”, ar putea fi bolnav.

Duminică, două înregistrări au apărut pe canalul Telegram al lui Kadîrov.

Purtând o pelerină de ploaie, el poate fi văzut în primul videoclip plimbându-se într-o locație neidentificată. Kadîrov zâmbește, dar fața lui pare umflată.

For those interested in Kadyrov’s health, Don-Don has recorded a video (or published an old one)



Two videos of him walking in the rain have appeared in Kadyrov’s Telegram channel. However, it is not clear when they were taken. Kadyrov advised „everyone who cannot separate truth… pic.twitter.com/m7JLmbkT33