Această numire face parte dintr-o serie lungă de funcții oficiale acordate copiilor lui Ramzan Kadîrov în ultimii ani, consolidând controlul familiei asupra administrației cecene.

La doar 20 de ani, acesta deține deja o influență politică semnificativă; anterior a ocupat funcții precum ministru al tineretului și sportului sau președinte al filialei cecene a „Mișcării celor Dintâi”.

În acest context politic, titlul implică un rol de supraveghere și control direct asupra întregului sistem de învățământ, fiind o poziție strategică pentru controlul ideologic al tinerei generații.

„Domeniul educației a fost și rămâne una dintre pietrele de temelie ale dezvoltării societății și statului nostru. În legătură cu atribuirea mea ca viceprim-ministru al Republicii Cecene, liderul nostru național, Șeful Republicii Cecene, Erou al Rusiei Ramzan Ahmatovici Kadîrov mi-a încredințat coordonarea acestei direcții extrem de importante”, a spus Ahmat Kadîrov.

Ce alte funcții deține Ahmat

Fiul de 20 de ani al lui Kadîrov a spus că a avut „o întâlnire de lucru” cu ministrul Educației din Cecenia, Hoz-Baudi Daaev, în care au discutat despre prioritățile din acest domeniu: modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea calității educației și extinderea sprijinului federal.

„Împreună vom putea atinge noi culmi și vom asigura un viitor luminos pentru copiii noștri”, a spus Kadîrov Jr.

Aceasta nu este prima funcție de conducere deținută de Ahmat Kadîrov. Din februarie până în mai 2024, el a ocupat postul de ministru pentru tineret, iar ulterior a fost numit ministru al culturii fizice și sportului din Cecenia. La începutul anului 2026, acesta a devenit vicepremier interimar în guvernul regional.

Peste 80 de rude, numite în funcții de conducere

Un alt fiu al liderului cecen, Adam Kadîrov, ocupă din aprilie 2025 funcția de secretar al Consiliului de Securitate al republicii. După cum raporta «BBC Russian Service» în august 2025, Ramzan Kadîrov a numit peste 80 de rude ale sale în funcții de conducere în structura de putere a Ceceniei.

Conform publicației, peste 30 de rude apropiate ocupă posturi în puterea executivă, iar mai mult de 20 de persoane controlează structurile de forță ale republicii. Alți cel puțin 11 reprezentanți ai clanului activează în organele legislative, inclusiv la nivel federal.

Cifra de peste 80 de rude confirmă faptul că administrația Ceceniei funcționează mai degrabă ca o structură familială (clan) decât ca o instituție publică standard.

Clanul Kadîrov controlează toate cele trei ramuri ale puterii: executivă, legislativă și, cel mai important, structurile de forță (poliție, unități speciale, servicii de securitate).

În plus, conform unei investigații realizate de publicația «Verstka», de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Ramzan Kadîrov și 29 de membri ai familiei sale au primit cel puțin 146 de distincții diferite. Majoritatea acestora sunt decorații interne, acordate la nivelul republicii.

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, a declarat pe 29 ianuarie că este împotriva negocierilor pentru încheierea conflictului din Ucraina, susținând că războiul trebuie dus până la capăt, potrivit publicațiilor rusești The Moscow Times și 360RU Afirmațiile au fost făcute în timpul unei vizite la Kremlin, unde s-a întâlnit cu șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan.



