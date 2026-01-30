Ramzan Kadîrov: „Sunt împotriva negocierilor”

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, a declarat că nu sprijină ideea negocierilor pentru încheierea conflictului din Ucraina.

„Consider că războiul trebuie dus până la capăt. Negocierile doar după ce s-a realizat tot ce este necesar. Sunt împotriva negocierilor”, a afirmat acesta.

De asemenea, Kadîrov a recomandat Kievului „să accepte toate condițiile” impuse de Moscova.

Kadîrov a reiterat, de asemenea, poziția sa anterioară, exprimată în 2025, conform căreia războiul se va încheia doar atunci „când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”.

„Scopurile și obiectivele operațiunii militare speciale sunt o garanție a securității întregii noastre țări”, a adăugat el.

Întâlniri diplomatice la Abu Dhabi

În timp ce Kadîrov își exprima opoziția față de negocieri, Kremlinul a declarat că va face tot posibilul pentru a continua discuțiile planificate pentru 1 februarie la Abu Dhabi, între delegațiile Rusiei și Ucrainei.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, a precizat că detaliile negocierilor vor rămâne confidențiale, deoarece discuțiile abordează „subiecte foarte sensibile”.

Potrivit Ministerului de Externe al EAU, discuțiile tripartite dintre reprezentanții Rusiei, Ucrainei și SUA, desfășurate în perioada 23-24 ianuarie la Abu Dhabi, au fost considerate „fără precedent”. Acestea au inclus „interacțiuni directe între reprezentanții ruși și ucraineni cu privire la problemele nerezolvate ale unui posibil acord de pace propus de SUA”.

Pierderi uriașe umane și teritorii controlate de Rusia

Conform datelor publicate de Center for Strategic and International Studies (CSIS), invazia Rusiei în Ucraina, începută pe 24 februarie 2022, a depășit deja ca durată cel de-Al Doilea Război Mondial.

Cu toate acestea, avansul armatei ruse în Ucraina a fost cel mai lent din ultimii 100 de ani de conflicte moderne. În doi ani, forțele ruse au reușit să controleze doar 8.400 kmp, sau 1,4% din teritoriul Ucrainei, conform CSIS.

Pierderile umane suferite de Rusia sunt, de asemenea, semnificative. Conform datelor verificate de BBC Russian Service și Mediazona, până la 23 ianuarie 2026, peste 165.600 de soldați ruși au murit pe front. CSIS estimează însă că acest număr ar putea ajunge la 325.000 de victime. În total, conflictul a provocat pierderi de aproape 1,2 milioane de persoane.

Discuții privind viitorul regiunii Donbas

Cea mai sensibilă temă a negocierilor rămâne situația teritorială. Rusia cere retragerea forțelor ucrainene din Donbas, în timp ce Kievul refuză să renunțe la revendicările sale teritoriale.

„Negocierile se concentrează pe o singură temă – revendicările teritoriale asupra regiunii Donețk”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, adăugând că se fac eforturi intense pentru găsirea unei soluții.

Relațiile bilaterale dintre Rusia și Emiratele Arabe Unite

În cadrul întâlnirii dintre președintele Vladimir Putin și șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, liderii au discutat despre situația actuală din Orientul Mijlociu, precum și despre extinderea cooperării economice și umanitare între cele două țări.

„Întotdeauna am simțit sprijinul sincer și semnificativ al Emiratelor Arabe Unite”, a declarat Kadîrov pe canalul său de Telegram.

Liderul cecen i-a mulțumit lui Vladimir Putin și șeicului Mohammed bin Zayed pentru „poziția lor echilibrată și vizionară”.

„Sunt convins că acest curs va continua să întărească parteneriatul strategic dintre țările noastre și va aduce beneficii considerabile popoarelor noastre”, a concluzionat Kadîrov.