Rareș Bogdan, acuzații dure imediat după tragedia de la Piatra Neamț. Pe cine arată cu degetul

”CORUPȚIA UCIDE!Pacienți COVID intubați la Terapie Intensiva morți într-un incendiu devastator la Spitalul Județean din Piatra Neamț. 10 victime până acum și alte persoane în stare gravă. Un medic care a intervenit să salveze victimele, ars pe corp în proporție de 80%. Spitalul se afla în subordinea Consiliului Județean Neamț condus de 4 ani și jumătate de pesedistul Ionel Arsene. ZERO investiții in ultimii 5 ani in acest spital. Manageri schimbați ca sosetele. Încă o tragedie în spitalele din România, după Colectiv și incendiul de la Maternitatea Giulești”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.



foto: Ziar Piatra Neamț

Spitalul Județean din Piatra Neamț a avut opt manageri în ultimul an, scrie Libertatea.



Managerii care au controlat spitalul în ultimul an au fost:

Până în 18 decembrie 2019 – Codruț Munteanu

19 decembrie 2019 – 17 martie 2020 – Alexandru Juncu

17 martie – 3 aprilie – Toader Mocanu

3 aprilie – 9 aprilie – Florin Ionuț Apostoae

9 aprilie – 17 mai – Daniela Marcoci

17 mai – 20 mai – Marius Ghineț

21 mai – 8 octombrie – Silviu Verzea

Din 28 octombrie – Lucian Micu



Citește și Spitalul care a luat foc la Piatra Neamț a avut opt manageri în ultimul an! Actualul a fost numit tot politic acum trei săptămâni!



