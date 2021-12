Întrebat dacă și-ar fi dat demisia în eventualitatea în care Florin Cîțu ar fi pierdut congresul PNL desfășurat în septembrie la Romexpo, Rareș Bogdan a declarat: „Eu le-am spus tuturor, dacă eu, Emil Boc și Gheorghe Flutur ne punem lângă un candidat, acela va câștiga. Dacă nu mă puneam eu, cu Emil Boc și cu Gheorghe Flutur lângă Florin Cîțu, nu câștiga niciodată. Dacă ne puneam lângă Ludovic Orban, azi era președintele partidului”.

Întrebat ce avea în plus Florin Cîțu pentru a fi președintele PNL, Rareș Bogdan a replicat: „Era premierul României, este un om care a performat ca ministru al finanțelor. E omul pe care Partidul Național Liberal, noi, echipa din jurul său, l-am ales să fie candidat și președinte al partidului. Eu sunt prim-vicepreședinte, consider că este o poziție absolut onorantă și suficientă pentru mine”.

Rareș Bogdan: Alianța dintre PNL și PSD este nefirească

Eurodeputatul a subliniat că alianța liberalilor cu PSD s-a materializat „strict pentru interesul național al României”.

„Suntem extrem de maturi și, chiar dacă am trecut cu greu peste declarații făcute, peste credințele noastre, peste sufletul nostru, am considerat că în acest moment România are nevoie de o majoritate stabilă”, a mai afirmat Rareș Bogdan.

„Alianța este nefirească. Tot ceea ce am spus eu, președintele Iohannis, Florin Cîțu, liderii noștri de-a lungul timpului nu retragem pentru că nu avem niciun motiv să retragem”, a spus el.

E pur și simplu o alianță care e făcută strict pentru interesul național al României în acest moment. Nu este iubire, nu este nici amăgire, nu suntem nici îndrăgostiți și nici nu îi iubim pe cei din PSD, nici ei pe noi. Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL:

