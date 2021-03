„Din păcate, după decizie, după ce judecătorii au decis că dosarul nu se redeschide și că cei patru șefi ai Jandarmeriei din acest dosar scapă fără nici un fel de cost în fața cetățenilor și a istoriei, am avut, încă o dată, imaginea unei țări abandonate, unde justiția nu funcționează, unde justiția umblă cu capul spart”, a afirmat Rareș Bogdan la B1TV.

„Noi am luptat, am ieșit în strada pentru ca justiția sa fie liberă, ca politicul sa nu se implice niciodată în acte de justiție. Acum, după ce au închis orice posibilitate și au clasat definitiv acest dosar, este absolut normal să comentăm, pentru ca am fost acolo, am luat gaze în ochi, am avut posibilitatea să trăim acele momente, peste 100.000 de oameni au fost în stradă”, a adăugat europarlamentarul.

Noi ne vom adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului, ne vom duce la Strasbourg cu ajutorul oamenilor, îi rog să facem front comun pentru ca să atacam decizia de clasare la CEDO, pentru a veni Instanța Europeană să redeschidă aceste dosar, nu se poate așa ceva Rareș Bogdan:

„Faptul că după trei ani de zile nu se întâmplă nimic și tot ce a fost acolo a fost șters cu buretele ne arată că justiția din România n-a înțeles absolut nimic din lupta românilor pentru libertate, pentru civism, dar și pentru o justiție complet liberă”, a mai spus Rareș Bogdan.

Declarațiile prim-vicepreședintelui PNL vin în contextul în care solicitarea DIICOT de redeschidere a urmăririi penale în Dosarul 10 august a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti, iar decizia este definitivă în România.



